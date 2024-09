Juventus, nessuno le fa gol: il retroscena di Motta sulla difesa da record

In sei partite di campionato i bianconeri non hanno mai subito gol, pur cambiando i giocatori nel pacchetto arretrato. Record per torneo a 3 punti

La nuova Juventus di Thiago Motta non ha mezze misure. O pareggia 0-0 senza riuscire mai a tirare verso lo specchio della porta avversaria o vince segnando tre reti. C’è una costante in tutto questo: i bianconeri non prendono mai gol. Eppure il tecnico italo-brasiliano ha spesso e volentieri cambiato gli interpreti nel pacchetto arretrato con Bremer di fatto unico insostituibile. La macchina difensiva bianconera è sembrata sempre perfetta.

La Juve e il record di imbattibilità

Chi ha preso i portieri della Juventus al Fantacalcio ha di che esultare. Tra Di Gregorio e Perin la porta bianconera è rimasta sempre inviolata in queste prime 6 giornate di campionato. Parliamo di 540 minuti di imbattibilità con rarissime opportunità da gol concesse agli avversari. Un rendimento difensivo mai visto neppure con Allegri in panchina cui spettava il precedente record risalente alla stagione 2013/2014.

Le statistiche della Serie A

Come riportato da Opta, la Juve di Motta è la squadra con la striscia di imbattibilità più lunga in un avvio di stagione in Serie A, contando solamente le partite a partire dal 1994/95 (stagione da cui ogni vittoria vale tre punti). Se invece allarghiamo il discorso all’intera storia del campionato la situazione cambia. Meglio dei bianconeri, ad oggi, hanno fatto il Cagliari 1966-67 (712 minuti), il Milan 1993-94 (690 minuti), il Napoli 1970-71 (590 minuti) e l’Inter 1972-73 (563 minuti).

Difesa granitica ma con interpreti diversi

Un tempo c’era la BBC con il mitico terzetto formato da Barzagli, Bonucci e Chiellini che poteva contare su un certo Buffon alle loro spalle. Oggi il perno della retroguardia bianconera è il brasiliano Gleison Bremer. Al fianco di quest’ultimo gli interpreti però sono spesso stati differenti in piena logica mottiana con turnover sfrenato. Da Savona a Rouhi, da Gatti a Kalulu, da Cabal a Cambiaso: tutti hanno trovato finora spazio.

Detto che anche il centrocampo così come il resto della squadra ha comunque il suo ruolo anche in fase difensiva, andiamo a vedere tutti i quartetti schierati da Motta in queste prime 6 giornate di Serie A:

1a giornata: Cambiaso, Gatti, Bremer, Cabal con Di Gregorio in porta

2a giornata: Savona, Gatti, Bremer, Cabal con Di Gregorio in porta

3a giornata: Savona, Gatti, Bremer, Cabal con Di Gregorio in porta

4a giornata: Kalulu, Gatti, Bremer, Cambiaso con Perin in porta

5a giornata: Savona, Kalulu, Bremer, Cambiaso con Di Gregorio in porta

6a giornata: Danilo, Kalulu, Bremer, Rouhi con Perin in porta

Ultima nota: la Juventus ha subito un gol ma in Champions League peraltro a tempo quasi scaduto e a risultato già ampiamente acquisito nel corso della gara d’esordio contro il PSV Eindhoven.