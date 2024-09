Mondiale per club: da Seattle a New York, ecco le 12 sedi per Inter e Juventus

Infantino ha annunciato i dettagli del nuovo torneo organizzato dalla FIFA. Tra le 12 location il MetLife Stadium di New York, sede della finale

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Sarà una lunga stagione e non soltanto per la Champions League che ha arricchito il proprio numero di partite. L’annata avrà infatti un’appendice di tutto rispetto con il nuovo Mondiale per club ideato dalla FIFA. Prenderanno parte alla manifestazione per quel che riguarda l’Italia l’Inter e la Juventus, premiate dal posizionamento del ranking. Sono state rese note le sedi del torneo: tutte negli Stati Uniti d’America.

L’annuncio della FIFA: scelte le sedi

Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha presentato in pompa magna la nuova competizione per club. Il numero uno del calcio mondiale ha annunciato così le location selezionate per il torneo: “La FIFA Club World Cup 2025 si disputerà in 12 fantastici stadi: questo il palcoscenico sul quale le stelle dei 32 migliori club del mondo segneranno l’inizio di una nuova era nella storia del calcio internazionale“.

Lo spirito del torneo raccontato dalla FIFA

Sempre lo stesso Infantino ha anche voluto approfondire le motivazioni che hanno spinto il massimo organo del calcio mondiale ad ideare un nuovo torneo che andasse ad arricchire il già denso calendario di impegni. “Questa nuova competizione targata FIFA è l’unico vero esempio di solidarietà e inclusione genuine nel panorama mondiale del calcio per club“, ha spiegato il dirigente.

Che poi ha proseguito: “Questa incredibile nuova Coppa del Mondo permetterà alle migliori società provenienti da Africa, America Centrale e del Nord, Asia e Oceania di sfidare le potenze europee e sudamericane, esercitando al contempo un impatto enorme sulla crescita del calcio per club e sullo sviluppo dei migliori talenti a livello globale. In questo modo possiamo offrire opportunità e speranza a chi ne ha più di bisogno, così come prestigio e calcio di qualità a coloro che rappresentano il meglio che questo sport ha da offrire. Ringrazio davvero tutti. Mai discriminare nessuno, includere sempre tutti. Questo è il vero spirito della nuova FIFA Club World Cup“.

Le date del torneo: finale il 13 luglio

Ma quando comincerà questa nuova era? Le date erano già note. Il torneo prenderà il via il 15 giugno 2025 e si concluderà con la finale del 13 luglio quando ci sarà l’incoronazione ufficiale del club vincitore nella cornice del MetLife Stadium di New York. E così già una sede è stata spoilerata. Ma andiamo a conoscere nel dettaglio tutte le altre che vedranno impegnate anche l’Inter e la Juventus.

L’elenco completo degli stadi selezionati:

Mercedes-Benz Stadium (Atlanta), 75.000 posti

Bank of America Stadium (Charlotte), 75.000 posti

TQL Stadium (Cincinnati), 26.000 posti

Rose Bowl Stadium (Los Angeles), 88.500 posti

Hard Rock Stadium (Miami), 65.000 posti

GEODIS Park (Nashville), 30.000 posti

Camping World Stadium (Orlando), 65.000 posti

MetLife Stadium (New York), 82.500 posti

Inter&Co Stadium (Orlando), 25.000 posti

Lincoln Financial Field (Filadelfia), 69.000 posti

Lumen Field (Seattle), 69.000 posti

Audi Field (Washington D.C.), 20.000 posti