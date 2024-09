Genoa-Juventus, moviola: manca un rosso, cosa è successo sul rigore

La prova dell’arbitro Andrea Colombo a Marassi nell’anticipo di serie A analizzata ai raggi X, il fischietto comasco ha ammonito tre giocatori

Trentatrè anni, internazionale dallo scorso gennaio, Andrea Colombo – la scelta per Genoa-Juventus, ha esordito in Serie B il 29 agosto 2021 in Parma – Benevento (1-0) e in A il 2 dicembre 2021 in Torino – Empoli (2-2). Ẻ il settimo arbitro della Sezione di Como che ha raggiunto la Serie A. Ѐ il terzo arbitro nato proprio a Como ad aver arbitrato in Serie A. Il primo fu Luca Marelli e finora aveva diretto 217 partite delle quali 33 in Serie A, 21 in B e 3 in Coppa Italia. Complessivamente conta 33 presenze in Serie A con un bilancio di 14 vittorie per i club di casa, 12 segni X, 7 successi per le formazioni in esterna. Nel corso di queste 33 gare ha fischiato soltanto 5 calci di rigore (quasi 1 ogni 7 match), 3 la scorsa stagione e 2 nel 2022-2023. Curiosità: di questi 5 penalty ben 4 erano quelli a favore dei giocatori di casa. Dopo un inizio di carriera super è apparso però un po’ in calo ma come se l’è cavata ieri a Marassi?

I precedenti di Colombo con Genoa e Juventus

Con i bianconeri una vittoria, un pareggio e 2 sconfitte nei 4 precedenti, nei 5 incroci col Grifone per il Genoa 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

L’arbitro ha ammonito tre giocatori

Coadiuvato dagli assistenti C.Rossi e Mokhtar con Tremolada IV uomo, Guida al Var e Di Bello all’Avar, l’arbitro ha ammonito 3 giocatori: Frendrup, Fagioli, Vasquez

Genoa-Juventus, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Al 13′ Colombo fischia fallo in attacco di McKennie, chiamata dubbia. Lo scontro tra il texano e Bani è avvenuto comunque fuori dall’area di rigore. Al 27′ Frendrup si prende il cartellino giallo per un fallo ai danni di Nico Gonzalez: prima il danese ha preso il pallone sennò sarebbe stato rosso. Nella ripresa al 47′ follia di De Winter che colpisce di mano il pallone in area dopo la giocata di Yildiz. Rigore che Vlahovic trasforma. Al 50′ giallo a Fagioli per un fallo ai danni di Zanoli teso a stroncare il contropiede del Genoa. Al 75’ giallo a Vasquez per un fallo su Douglas Luiz, poco dopo graziato Frendrup, che era già ammonito. Genoa-Juventus finisce 0-3.

Per Marelli non c’era rosso su Frendrup

A fare chiarezza è Luca Marelli. L’esperto di Dazn parte dal giallo iniziale a Frendrup: «Sullo slancio Frendrup è intervenuto su Nico Gonzalez. Senza il contatto sul pallone sarebbe stato da rosso ma avendo preso il pallone è corretto il giallo. Il calcio di rigore poi è corretto, c’è un chiaro movimento del braccio di De Winter. C’è poco da discutere».