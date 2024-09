Tris Juventus, Genoa ko. Il risultato si sblocca nel secondo tempo grazie a un calcio di rigore trasformato da Vlahovic al 48'. L'attaccante serbo concede il bis al 55' con un preciso tiro di sinistro. Traversa di Koopmeiners al 64', Conceicao a un minuto dalla fine realizza la rete del 3-0 su assist di Thuram.

Nel prossimo turno di campionato per il Genoa impegno in trasferta sul campo dell'Atalanta, la Juventus affronterà in casa il Cagliari.