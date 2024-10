Juventus, Vlahovic incanta anche Toni: dopo la doppietta siparietto in tv. Motta spiega l’impresa 

Nel post gara di Lipsia il centravanti scherza con l’ex azzurro, che rivela di aver incontrato prima del match. Per il tecnico bianconero decisivo il cambio di atteggiamento nella ripresa

Dusan Vlahovic è stato il grande protagonista della vittoria della Juventus a Lipsia con una doppietta, la seconda consecutiva dopo quella di Genova: i suoi gol hanno incantato anche Luca Toni, talent di Amazon Prime protagonista a fine gara di un siparietto col centravanti serbo. In tv Thiago Motta ha spiegato il segreto della vittoria bianconera.

Juventus, Vlahovic protagonista della vittoria di Lipsia

Due gol per riagguantare il Lipsia, prima dell’acuto della vittoria di Conceiçao: è stata una partita speciale per Dusan Vlahovic, assolutamente decisivo per la seconda vittoria consecutiva della Juventus in Champions League, così come lo era stato in campionato in casa del Genoa.

“Sono contentissimo per la squadra – ha detto il serbo ad Amazon Prime al termine dell’incontro -, anche perché siamo stati quasi 45’ in meno. Abbiamo dimostrato che stiamo diventando una squadra. Abbiamo lottato tutti insieme, non abbiamo mai smesso di pressarli e abbiamo vinto meritatamente. Ci sta soffrire un po’ alla fine, ma penso che abbiamo fatto vedere che siamo forti”.

Juventus, il siparietto in tv tra Vlahovic e Toni

Incantato da Vlahovic anche Luca Toni, a Lipsia nelle vesti di commentatore per Amazon Prime. A fine gara l’ex attaccante della Nazionale ha fatto i suoi complimenti al serbo, sottolineando soprattutto il movimento di Vlahovic in occasione del gol dell’1-1, da vero centravanti.

“È il gol più bello dei due”, ha sottolineato Toni dando vita a un siparietto con Vlahovic. “È merito tuo – la risposta di Vlahovic -, ci siamo visti la settimana scorsa e ho segnato due doppiette… Anche oggi mi hai fatto l’in bocca al lupo e abbiamo vinto: devi vedere più spesso le nostre partite…”. E al momento goliardico s’è prestato anche Claudio Marchisio, che a fine intervista ha invitato Vlahovic a correre negli spogliatoi: “Copriti e curati bene, sei l’unico là davanti…”, la battuta dell’ex bianconero.

Juventus, Motta spiega l’impresa di Lipsia

Successivamente ai microfoni di Amazon si presenta anche Thiago Motta. “Dite che è stata la vittoria del collettivo? Sono d’accordo – esordisce il tecnico – . Abbiamo giocato bene anche se delle volte nel primo tempo c’è stato qualche errore tecnico, nella metà campo avversaria il passaggio va fatto bene al compagno per mandarlo in porta. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, provando sempre a pressare e ad attaccare con i nostri esterni, anche in 10, e abbiamo ottenuto una bella vittoria. Che percorso sarà in Champions? È troppo presto per dirlo, per ora abbiamo fatto due buone partite contro squadre che vogliono giocare a calcio. Ora dobbiamo pensare al Cagliari. Penso che dobbiamo avere la convinzione di poter essere superiori all’avversario, nel primo tempo ci è mancato un po’, nel secondo siamo arrivati con questa convinzione. E avendo anche tanta qualità abbiamo vinto”.