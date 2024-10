Tragedia in Grecia, George Baldock trovato senza vita in piscina: giallo sulla morte del 31enne difensore del Panathinaikos

Il 31enne calciatore inglese, che quest’estate si era trasferito al Panathinaikos, è stato trovato senza vita nella piscina della sua casa a Glyfada: la polizia sta investigando sulle cause della sua morte

Tragedia nel calcio greco che piange la scomparsa del 31enne calciatore George Baldock. Il difensore del Panathinaikos è stato trovato senza vita nella piscina della sua casa di Glyfada, a pochi chilometri a sud dalla capitale Atene. Ora si sta provando a fare chiarezza sulle cause della sua morte.

George Baldock: le cause della sua morte

Il 31enne difensore del Panathinaikos, George Baldock, è stato trovato senza vita nella serata di mercoledì. I soccorsi sono stati allertati della moglie che vive in Inghilterra e che non riusciva a mettersi in contatto con lui. Così ha chiesto a un amico in comune di andare a controllare nella casa a Glyfada dove il calciatore è stato trovato senza vita. La polizia ha già fatto sapere di aver cominciato le indagini sulla sua morte.

Tra Inghilterra e Grecia: la storia di George

In Inghilterra George Baldock ha avuto una carriera più che positiva soprattutto con la maglia dello Sheffield United che ha vestito per 7 stagioni. Terzino destro molto rapito ha avuto le sue miglior stagioni proprio in Inghilterra dove dal 2017 al 2024 ha collezionato oltre 200 presenze. Nella sua vita però c’è sempre stato spazio anche per la Grecia visto il legame con la nonna e nel 2022 ha deciso di prendere proprio la cittadinanza del paese ellenico. Una scelta importante visto che a maggio del 2022 è stato convocato dal commissario tecnico della nazionale Gus Poyet per la prima volta in vista di una serie di impegni nella Uefa Nations League. E a giugno arriva anche la prima presenza in nazionale con il debutto contro l’Irlanda del Nord e la vittoria della Grecia per 1-0. Da quel momento seguiranno altre 11 presenze con la massima nazionale greca.

Una famiglia di calciatori visto che anche il fratello maggiore Sam è un giocatore professionista che ha visto anche la maglia del West Ham e quella del Brighton (oltre ad aver collezionato due presenze anche con l’Inghilterra Under20). George aveva accettato la scorsa estate di cominciare una nuova esperienza scegliendo la Grecia come destinazione e la storica maglia del Panathinaikos ma non era stato convocato per la nazionale per le prossime sfide di Nations League.