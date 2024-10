Nations League: Leao e Cr7 battono Zielinski, Morata a secco, le classifiche

La Spagna vince e scavalca la Danimarca. Tris del Portogallo alla Polonia: gol numero 906 per Ronaldo. Gli 'italiani' fanno volare la Romania

Spicca la vittoria del Portogallo di Ronaldo ai danni della Polonia nelle partite di Nations League del sabato. Morata non segna ma la Spagna vince lo stesso, ko la Scozia dei napoletani Gilmour e McTominay.

Nations League: Zielinski-gol ma vince il Portogallo

Seconda sconfitta di fila per la Polonia nel Gruppo 1 di Lega A. La squadra di Lewandowski si arrende in casa al Portogallo, a cui bastano 26′ per sbloccare il risultato con la stella del Manchester City Bernardo Silva. Undici minuti più tardi tocca all’eterno Cristiano Ronaldo raddoppiare dopo un ottimo spunto di Rafa Leao: per il fuoriclasse dell’Al-Nassr gol numero 906 della sua straordinaria carriera. Nel finale di partita i biancorossi provano a rientrare in partita con il gol del centrocampista dell’Inter Zielinski, vanificato, poi, dall’autorete di Bednarek.

La Croazia manda al tappeto la Scozia dei dei ‘napoletani’

Gilmour e McTominay, in campo dal primo minuto, non sono bastati alla Scozia per evitare il ko a Zagabria. I biancoblu passano in vantaggio con Christie, ma non reggono e subiscono la rimonta della Croazia che pareggiano subito con Matanovic, prima del sigillo di Kramaric. Proteste nel finale degli scozzesi per il gol del pari realizzato dal torinista Ché Adams e annullato dal Var. La classifica del Gruppo 1 vede il Portogallo in testa a quota 9, quindi Croazia a 6, Polonia a 3 e Scozia ancora ferma a zero.

Le altre partite: Spagna ok, riscatto Serbia, tris Romania

Morata guida l’attacco di una Spagna incerotta, ma il vice-Rodri Zubimendi a decidere nel finale la gara con la Danimarca che vale il sorpasso in vetta nel Gruppo 4 di Lega. Bene la Serbia senza Vlahovic: l’autogol di Elvedi e Mitrovic affondano una Svizzera sempre più ultima e in crisi dopo l’ottimo Europeo disputato in Germania. Per quanto riguarda le partite della Lega C, tris ‘tutto italiano’ della Romania a Cipro: a bersaglio Man, Marin e l’ex Genoa Dragusin. Il Kosovo vince 2-1 in Lituania, senza gol Bulgaria-Lussemburgo e Bielorussia-Irlanda del Nord.

Nations League, tutte le classifiche

LEGA A, GRUPPO 1

Portogallo 9 (dr +4)

Croazia 6 (dr +1)

Polonia 3 (dr -2)

Scozia 0 (dr -3)

LEGA A, GRUPPO 2

Italia 7 (dr +3)

Francia 6 (dr +3)

Belgio 4 (dr 0)

Israele 0 (dr -6)

LEGA A, GRUPPO 3

Germania 7 (dr +6)

Olanda 5 (dr +3)

Ungheria 2 (dr -5)

Bosnia 1 (dr -4)

LEGA A, GRUPPO 4

Spagna 7 (dr +4)

Danimarca 6 (dr +3)

Serbia 4 (dr 0)

Svizzera 0 (dr -7)

LEGA B, GRUPPO 1

Georgia 6 (dr +3)

Rep. Ceca 6 (dr 0)

Albania 3 (dr -2)

Ucraina 3 (dr -1)

LEGA B, GRUPPO 2

Grecia 9 (dr +6)

Inghilterra 6 (dr +3)

Irlanda 3 (dr -3)

Finlandia 0 (dr -6)

LEGA B, GRUPPO 3

Norvegia 7 (dr +4)

Austria 4 (dr +3)

Slovenia 4 (dr 0)

Kazakistan 1 (dr -7)

LEGA B, GRUPPO 4

Turchia 7 (dr +3)

Galles 5 (dr +1)

Islanda 4 (dr 0)

Montenegro 0 (dr -4)

LEGA C, GRUPPO 1

Svezia 7 (dr +5)

Slovacchia 7 (dr +3)

Estonia 3 (dr -2)

Azerbaigian 0 (dr -6)

LEGA C, GRUPPO 2

Romania 9 (dr +8)

Kosovo 6 (dr +2)

Cipro 3 (dr -6)

Lituania 0 (dr -4)

LEGA C, GRUPPO 3

Bulgaria 5 (dr +1)

Bielorussia 5 (dr +1)

Irlanda del Nord 4 (dr +1)

Lussemburgo 1 (dr -3)

LEGA C, GRUPPO 4

Macedonia del Nord 7 (dr +5)

Armenia 4 (+1)

Lettonia 3 (dr -5)

Far Oer 2 (dr -1)

LEGA D, GRUPPO 1

Gibilterra 4 (dr +1)

San Marino 3 (dr 0)

Liechtenstein 1 (dr -1)

LEGA D, GRUPPO 2