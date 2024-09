Ronaldo offre lavoro e contratto nel suo hotel a Madrid: ecco quanto paga

Il fuoriclasse portoghese cerca dipendenti a tempo indeterminato dopo un periodo di prova, ecco come candidarsi per partecipare alla selezione

In campo continua a macinare gol e record ma fuori Cristiano Ronaldo tiene sotto controllo anche tutte le sue altre attività, frutto di numerosi investimenti fatti negli anni. Fra questi c’è una ricca catena di hotel, nata da una partecipazione del campione portoghese all’impresa alberghiera del gruppo Pestana. Una dietro l’altra Cr7 ha aperto varie sedi: la prima a Madeira, suo paese natale, poi a Lisbona, a Times Square, nel cuore di New York a Marrakech e anche a Madrid. E proprio per l’hotel madrileno cerca personale.

L’hotel di Ronaldo a Madrid è un gioiello

E’ un fiore all’occhiello della catena di Cr7 l’albergo di Madrid: il primo dell’ammiraglia Pestana CR7 Lifestyle Hotels fuori dal Portogallo, con 168 camere distribuite in 10 piani, due dei quali destinate a una terrazza bar e solarium con piscina ed è particolarmente apprezzato da Georgina.

L’offerta di Ronaldo

Per la sua struttura Cristiano Ronaldo è alla ricerca di lavoratori con contratto a tempo indeterminato per ampliare il suo organico con contratto a tempo indeterminato e importanti benefit occupazionali. Cr7 richiede requisiti diversi per i nuovi lavoratori che occuperanno le posizioni di cameriere, supervisore, receptionist, assistente bar e cameriere junior inesperto. Il requisito essenziale per tutti è possedere un livello elevato di inglese (B2 o C1) e, in alcuni casi, possedere un titolo di Formazione Professionale Medio o Superiore.

Più che dignitose le condizioni lavorative: Ronaldo mette a disposizione un contratto a tempo indeterminato con ticket ristorante e tariffa ridotta se si desidera soggiornare in uno degli hotel della catena. Lo stipendio è di circa 2.300 euro al mese con bonus compleanno, con sconto del 25% in bar e ristoranti. Una volta superato il periodo di prova, che verrà stabilito dall’azienda al momento del colloquio di lavoro, il candidato avrà inoltre un’assicurazione sanitaria privata per la quale non dovrà pagare nulla. Ferie pagate e anche lunghe: oltre ai 30 giorni annuali, sono previsti 20 giorni aggiuntivi.

Come candidarsi per lavorare nell’albergo di Ronaldo

Chi è interessato ad entrare a far parte dello staff di Pestana Hotel Group deve registrarsi sul portale del lavoro Turijobs per poter condividere il proprio curriculum. Una volta effettuato l’accesso, i candidati potranno inviare le rispettive candidature per partecipare al processo di selezione