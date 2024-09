Cristiano Ronaldo, la Juve paga 10 milioni ma annuncia ricorso: la battaglia con CR7 non è ancora finita

I bianconeri hanno riconosciuto al fuoriclasse portoghese la cifra decisa lo scorso aprile dal Collegio Arbitrale. Nel presentare il proprio bilancio, però, il club di Torino ha annunciato anche ricorso

La Juventus ha pagato poco meno di 10 milioni di euro a Cristiano Ronaldo. Nonostante questo aggiornamento, la battaglia legale tra i bianconeri e CR7 non è ancora giunta a una definitiva conclusione. Il club di Torino ha, infatti, colto l’occasione della chiusura del bilancio per annunciare il ricorso contro il grande ex.

Cristiano Ronaldo contro la Juve

Come deciso dal Collegio Arbitrale con la sentenza arrivata lo scorso 17 aprile 2024, la Juventus ha riconosciuto a Cristiano Ronaldo una cifra vicina ai 10 milioni euro. Lo scontro tra il club di Torino e il fuoriclasse portoghese non può, però, dirsi archiviato. I bianconeri, infatti, non ci stanno e hanno presentato ricorso.

Ad aggiornare circa la situazione legata a Cristiano è il comunicato relativo al bilancio al 30 giugno 2024, rilasciato nella giornata odierna dal club bianconero, che tanto ha fatto discutere i social per il passivo di 199 milioni di euro che potrebbe portare con sé conseguenze e sanzioni da parte dell’UEFA.

CR7 ha incassato 9,8 milioni di euro

Nel documento è esplicitato il pagamento della somma decisa dal Collegio Arbitrale: “Con riguardo al procedimento arbitrale instaurato dall’ex tesserato Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro […] il Collegio Arbitrale […] ha accolto parzialmente la domanda formulata in estremo subordine dall’Ex Tesserato, accertando la responsabilità precontrattuale di Juventus derivante dal fallimento della trattativa e condannato la convenuta al pagamento di una somma pari a circa € 9,8 milioni, oltre interessi e rivalutazione monetaria […] oltre interessi e rivalutazione monetaria; tale somma è stata puntualmente corrisposta dalla Società all’Ex Tesserato nell’esercizio 2023/2024″.

La Juve ha annunciato il ricorso

Una somma equivalente alla metà di quanto richiesto da Cristiano Ronaldo, che aveva fatto causa alla sua ex squadra per circa 19,6 milioni di euro, ma che si è poi appunto dovuto accontentare di “appena” 9,8 milioni. Soldi che la Juventus non vuole comunque lasciare così a cuor leggero e sui quali promette battaglia.

In particolare, come rivelato dalla nota odierna, i bianconeri si sono appellati al Tribunale del Lavoro di Torino: “In data 26 settembre 2024, Juventus ha depositato il ricorso per l’impugnazione del lodo dinnanzi al Tribunale di Torino, Sezione Lavoro”, si legge nel documento… la battaglia è ancora lunga.