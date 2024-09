Ronaldo canzona Messi su Youtube e il video diventa virale: milioni di visite

La citazione del portoghese non è passata inosservata: la rivalità con la Pulce e il successo del contenuto pubblicato su "UR-Cristiano" con Georgina

Dopo aver superato i 56 milioni di iscritti in poco più di 10 giorni, il nuovo canale YouTube di Cristiano Ronaldo continua a regalare contenuti pronti a diventare virali sul web. Nell’ultimo video apparso su “UR – Cristiano”, CR7 ha ospitato la moglie Georgina Rodriguez, tirando in ballo anche Leo Messi con una frase che non è sfuggita ai milioni di fan.

Ronaldo su YouTube insieme a Georgina Rodriguez: nuovo record nel mirino

Sette domande, sette curiosità. Un simpatico botta e risposta fra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, protagonisti del video apparso nella giornata di ieri sul canale YouTube “UR – Cristiano“, dove il fuoriclasse portoghese ha iniziato a raccontare anche alcuni aspetti della sua vita privata. Un serbatoio di fan e seguaci, pronti a fare di tutto pur di non perdersi nemmeno una mossa del loro idolo, ora in forza all’Al-Nassr.

Dal rapporto con i figli all’importanza di un mezzo come lo smartphone, fino ai pregi e ai difetti di Georgina, pungolata da Ronaldo nel corso di una chiacchierata durata circa 8 minuti davanti alle telecamere, gestite da un team di altissimo livello. Una sintonia, quella tra marito e moglie, che sembra piacere ai tantissimi supporters dell’ex Real Madrid, Juve e Manchester United. Su YouTube, intanto, il classe ’85 non si pone limiti: vuole raggiungere in tempi brevi i 313 milioni di iscritti di Jimmy Donaldson, noto come MrBeast, per diventare a tutti gli effetti il più seguito sul web, anche su questa piattaforma.

Ronaldo cita Messi e il video diventa virale

Un contenuto, l’ultimo in ordine cronologico, che sfiora già le 3 milioni di views, per una frase di Ronaldo che non è passata inosservata. Guardando attentamente Georgina, intenta nel contare le frasi già estratte dall’urna preparata da CR7 per l’occasione, il fuoriclasse di Madeira è scoppiato a ridere sentendo il “Que bobo es…” (“che scemo che sei…”) della modella argentina, per poi rispondere con una citazione iconica di Leo Messi sul terreno di gioco: “Que mira Bobo?“, che in italiano significa “Cosa guardi, scemo?”.

Il motivo della viralità? Poche parole che riportano alla mente il confronto in campo tra Messi e il gigante olandese Wout Weghorst, con la Pulce argentina che guardò in segno di sfida l’attaccante degli Orange nel Mondiale 2022, in una partita caratterizzata da una rissa feroce tra le panchine e i 22 protagonisti. Una reazione che chiuse una serata piuttosto turbolenta in Qatar, con l’Albiceleste capace di vincere soltanto ai calci di rigore contro l’Olanda, dopo mille polemiche.