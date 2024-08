Ronaldo sbarca su Youtube e supera Messi in due ore: milioni di sottoscrizioni per il nuovo canale

Se in campo non ha più lo smalto dei tempi d'oro, sul web Cristiano Ronaldo corre come non mai: il lusitano sbarca su YouTube e stabilisce subito nuovi record.

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

In campo non avrà più lo sprint dei tempi d’oro, ma sul web Cristiano Ronaldo corre, eccome se corre. L’ultima iniziativa dell’asso lusitano è da record: apre il suo canale YouTube ufficiale e in una manciata di ore ottiene milioni di sottoscrizioni, mettendo la freccia sull’eterno rivale Leo Messi.

‘Siuuubscribe’: Cristiano Ronaldo sbarca su YouTube

A 39 anni CR7 approda sull’unica piattaforma in cui era assente. E sono subito numeri eccezionali per l’uomo abituato a infrangere ogni tipo di primato. Pensate: su X vanta più di 110 milioni di follower, mentre su Facebook ha superato quota 170 milioni. Ma è nulla se paragonato a Instagram, dove lo seguono più di 630 milioni di utenti. Visto l’andazzo, il canale Youtube (si chiama UR Cristiano, ndr) del cinque volte Pallone d’oro ed ex attaccante della Juventus è destinato a stretto giro ad aumentare in maniera esponenziale la sua platea. È bastato un video del calciatore dell’Al-Nassr per scatenare la corsa alla sottoscrizione: “Ho una grande sorpresa per voi: ho un nuovo canale YouTube! Tu sei Cristiano. SIUUUUbscribe”.

Quanti video con Georgina: la crisi è smentita sui social

Nelle ultime settimane Cristiano Ronaldo e la sua compagna Georgina Rodriguez si sono ritrovati (ma non è una novità) al centro del gossip. A fine luglio, infatti, si è diffusa la voce – non confermata dai protagonisti – che la coppia si sarebbe sposata in gran segreto, lontano dalle luci della ribalta e dai flash dei paparazzi. Più di recente, invece, dall’Arabia Saudita, dove gioca il portoghese, si è parlato di una possibile crisi della coppia per via dello stile di vita lussuoso e delle spese incontrollate di Georgina. Beh, a giudicare dai video caricati su YouTube, di cui diversi riguardanti il loro rapporto, sembra proprio che tra i due proceda a gonfie vele.

Il confronto con Messi e cosa offre il canale Youtube di CR7

Per riuscire a comprendere il fenomeno Ronaldo basti pensare che a esattamente 90 minuti dal lancio del nuovo canale YouTube ha raggiunto quota un milione di iscritti. Un milione nel giro di una partita di calcio e, neanche dirlo, ha stabilito un nuovo record mondiale. Messi, che di follower su YouTube ne ha poco più di 2 milioni, è stato superato – per restare in tema pallonaro – al termine dei supplementari. Sul suo canale, però, non ci sarà solo calcio. CR7 intende concedersi ai fan a 360 grandi e per questo motivo li accoglie virtualmente nel suo mondo attraverso scorci di vita quotidiana, ma anche svelando gli interessi che lo hanno portato al top: dall’alimentazione alla preparazione fisica.