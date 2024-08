Ronaldo-Georgina, è rottura? Il post social della modella fa rumore

Solo pochi giorni fa si parlava di matrimonio in gran segreto tra Ronaldo e Georgina, ma dall'Arabia Saudita arrivano voci di crisi

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Solo pochi giorni fa le voci del possibile matrimonio in gran segreto. Ora, invece, dall’Arabia Saudita ecco il gossip di fine agosto: tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez tira aria di rottura. Intanto la coppia avrebbe già da tempo stipulato un contratto di separazione.

La storia tra Cristiano Ronaldo e Georgina è giunta al capolinea?

Più volte nel corso degli anni si è parlato con una certa insistenza della fine della sfavillante storia d’amore tra CR7 e la sua compagna Georgina Rodriguez. L’ultima voce arriva dall’Arabia Saudita ed è stata ripresa dal quotidiano spagnolo As: i due starebbero attraversando un periodo di forte crisi. E il motivo che scatenerebbe discussioni continue sarebbe legato alle spese eccessive e alla vita lussuosa che conduce la famosa modella. L’influencer – oltre 60 milioni di follower su Instagram – si è fatta sentire sui social per zittire il gossip sull’imminente separazione dall’asso portoghese: “L’invidioso inventa la voce, il pettegolezzo sparge e l’idiota ci crede” ha scritto. Una vicenda che pertanto non avrebbe niente a che fare con l’illustre – ma reale – rottura tra Morata e Alice Campello.

Cristiano Ronaldo e il matrimonio in gran segreto con Georgina

A fine luglio il mondo del gossip è impazzito: Ronaldo e Georgina sono riusciti a sposarsi in segreto? Ad alimentare i sospetti è stato proprio l’attaccante dell’Al-Nassr, che in un video di allenamento condiviso su Instagram per promuovere del suo marchio di fitness Whoop ha parlato della modella come di “mia moglie”. I due fanno coppia nel 2017 e già durante l’esperienza con la maglia della Juventus si parlava di un possibile matrimonio italiano con tanto di sopralluogo nella chiesa Gran Madre di Torino. Poi, però, non se ne fece più nulla, anche perché Cristiano lasciò i bianconeri per tornare al Manchester United.

Il contratto di separazione: che cosa succede in caso di addio

Il lusitano – si sa – uno abituato a programmare. Ed è così che ha costruito i propri successi in carriera. Come riferito da Tv Guia, Ronaldo avrebbe pianificato tutto nei minimi dettagli anche in caso di separazione dalla sua Georgina. Addirittura il contratto risalirebbe alla nascita della loro prima figlia Alana Martina. Se la coppia dovesse davvero scoppiare, CR7 verserà 100mila euro al mese per tutta la vita a Georgina per gli alimenti. E non solo. Alla modella andrebbe anche ‘Villa Ronaldo‘, la super abitazione madrilena acquistata dal calciatore nel 2010 per 5 milioni di euro.