Morata story, Alice Campello scoppia in lacrime al telefono chiamando Alvaro

L'influencer è stata vista nei pressi dello stadio di Madrid mentre piangeva durante una discussione telefonica, il retroscena rivelato da un cronista

Sono giorni difficili su tutti i fronti per Alvaro Morata ed Alice Campello. La dolorosa separazione, annunciata via social da entrambi, non lascia sereno nessuno dei due ma emergono nuovi retroscena sulla rottura della storica coppia.

Morata: la situazione post separazione con Alice Campello

Il bomber del Milan, come rivelato dalla giornalista Alexia Rivas, vicina all’entourage di Morata, ha smentito qualsiasi tipo di riavvicinamento ma ha rivelato: “Alvaro non vuole tornare con Alice, almeno per il momento. Vuole stare da solo, è stato complicato prendere questa decisione”. Alvaro Morata e Alice comunque “vanno molto d’accordo e non vogliono perdere questo bel rapporto”. Ma l’attaccante è “triste, apatico e arrabbiato, dice che vanno d’accordo e niente di più”, ha continuato Alexia Rivas. Circa l’esposizione del passato sui social ha aggiunto: “È normale che in una relazione così lunga, nei momenti in cui stai bene e pensi che le cose andranno bene pubblichi certi contenuti e poi una settimana dopo vedi che non è tutto così perfetto…”.

Campello piange al telefono: il retroscena della telefonata

Non se la passa meglio Alice Campello. L’imprenditrice italiana è stata avvistata nei pressi dello stadio Santiago Bernabeu nel bel mezzo di un’accesa conversazione telefonica. La telefonata si sarebbe conclusa con la Campello in lacrime per strada mentre pronunciava ripetutamente il nome di “Alvaro”. Non si sa se in quel momento Alice stesse parlando con il calciatore del Milan. “È scoppiata in lacrime in mezzo alla strada davanti a tutti”, ha spiegato il giornalista De Hoyos del programma ‘D Corazón’ di La 1, per poi aggiungere: “Tutti potevano vederla. Un follower stava per avvicinarsi a lei per chiederle una foto, ma lei ha deciso di non farlo perché non smetteva di piangere”.

Sempre allo stesso cronista, il calciatore aveva chiarito tutto in merito alla separazione: “Avevamo entrambi chiaro che preferivamo porre fine al matrimonio e ricominciare da lì”. Il calciatore e Campello hanno dichiarato altresì di voler mantenere un rapporto amichevole per il bene dei loro figli, cercando di affrontare la situazione con maturità. «Non le sono mai stato infedele – ha assicurato il giocatore – è la donna più importante della mia vita”.

Milan, Morata resta infortunato: i tempi di recupero

Ad aggiungere problemi su problemi anche l’infortunio che ha messo ko Morata per una ricaduta muscolare durante Milan-Torino, dopo che lo spagnolo non era già al meglio nei giorni precedenti alla partita. L’attaccante salterà i prossimi impegni con il Milan (previste almeno tre settimane di stop) e perderà anche la convocazione in nazionale per la Nations League a settembre.