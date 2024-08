Milan, Morata ko e Fonseca cambia tutto col Parma dopo la grande paura col Toro

Il problema muscolare accusato dal centravanti spagnolo lo costringerà a tornare solo dopo la sosta. Il tecnico è pronto ad affidarsi ai big

L’hype che si era creato intorno al Milan di Fonseca è stato smorzato dal pareggio interno acciuffato per il rotto della cuffia contro il Torino. E, visto che i problemi non arrivano mai da soli, ecco l’infortunio di Morata, che tornerà a disposizione solo dopo la sosta.

Milan, Morata infortunato: cosa ha avuto e quando rientra

Alvaro Morata, il grande acquisto della campagna di rafforzamento del Milan, è stato subito decisivo all’esordio in rossonero: il suo gol all’89’, infatti, ha permesso a Okafor di agguantare il Toro e fissare il risultato sul 2-2 in pieno recupero. Subito dopo, però, il capitano della Spagna campione d’Europa ha dovuto alzare bandiera bianca. Un problema muscolare costringerà Fonseca a rinunciare al suo centravanti titolare per almeno tre settimane. Dunque, niente Parma e niente Lazio. Non solo: l’ex Atletico Madrid sarà costretto a saltare anche la convocazione in nazionale. Se tutto andrà bene, sarà disponibile per la partita col Venezia che anticipa l’inizio della Champions, quindi non è escluso che possa essere preservato per l’Europa.

Retroscena Morata: lo spagnolo non era al meglio prima del Toro

Da quanto emerso, Alvaro aveva accusato una noia muscolare già alla vigilia del debutto in campionato con i granata. Ritenuta di non poco conto, l’attaccante è stato comunque preservato da Fonseca, che l’ha schierato solo nei trenta minuti finali del match, quando il Milan era sotto di due reti. Morata ha stretto i denti e ha timbrato pure il cartellino, ma lo sforzo per quella mezzora in campo ha finito per aggravare il fastidio e, ora, dovrà restare fermo i box per almeno tre settimane. Gli esami strumentali cui sarà sottoposto il calciatore faranno poi chiarezza sui definitivi tempi di recupero.

Fonseca prepara la rivoluzione dopo il mezzo passo falso all’esordio

Chi sostituirà Morata? Il candidato numero uno resta ancora Jovic, anche se la prestazione contro il Torino è stata da dimenticare. Potrebbero salire le quotazioni di Okafor, che già nel Trofeo Berlusconi aveva mostrato di essere in gran spolvero, salvando poi il Milan da un clamoroso ko alla prima di campionato. Più difficile che Fonseca possa pensare a Camarda, anche se il golden boy del Milan Futuro viene dalla doppietta rifilato al Novara nella Coppa Italia di Serie C. Per quanto riguarda il resto della formazione, l’allenatore è intenzionato ad affidarsi ai big: in rampa di lancio Pavlovic, Theo Hernandez e Reijnders, pronti a giocare dal primo minuto.