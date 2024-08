Milan-Torino 2-2: Morata e Okafor salvano Fonseca, rimonta batticuore nel recupero

La forza della disperazione aiuta i rossoneri che nel finale trovano il modo di portare via almeno un punto. Chiude coi rimpianti la squadra di Vanoli

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

E’ proprio il caso di dirlo: luci a San Siro. In un primo momento sembrano però illuminare solamente il Torino di Paolo Vanoli. A dieci minuti dalla fine i granata erano addirittura in doppio vantaggio, grazie al goffo autogol di Thiaw ed al tap-in di Duvan Zapata. L’ingresso di Morata, però, cambia radicalmente il volto del Milan con lo spagnolo che accorcia le distanze riaprendo i giochi. In extra-time ci pensa Okafor a consegnare almeno un punto a Paulo Fonseca.

Le scelte di Fonseca e Vanoli all’esordio

Sia Milan che Torino hanno cambiato guida tecnica in estate. La bontà delle scelte effettuate vanno verificate sul campo e il primo test suscita inevitabile curiosità. Fonseca sceglie Saelemaekers al posto di Theo Hernandez e Jovic pder permettere un inserimento più graduale del neo arrivato Morata. Solo panchina pure per l’altro acquisto Pavlovic mentre Fofana fa da spettatore. Vanoli opta per il 3-5-2 che è il suo marchio di fabbrica con Sanabria accanto a Zapata per un attacco di peso.

Thiaw tradisce il Milan: il Toro passa avanti

Nella prima frazione di gioco il Diavolo prova a fare la gara ma soffre le ripartenze dei granata. Tant’è che è il Toro a rendersi più pericoloso e a trovare anche la rete del vantaggio: l’azione è rocambolesca ed è Thiaw ad infilare goffamente il pallone nella propria porta. Gli ospiti hanno anche l’opportunità di raddoppiare, se non fosse per un Maignan in versione Magic Mike. Il Milan soffre in particolar modo a centrocampo, dove Bennacer e Loftus-Cheek non riescono a dare la necessaria copertura alla squadra.

Morata e Okafor rimettono le cose a posto

L’ingresso di Morata porta un po’ di verve in più al Diavolo. L’attaccante spagnolo si procura un calcio di rigore a seguito di un contatto con Saul Coco: il Var però glielo toglie. L’episodio successivo è favorevole ai granata con una bella azione di Lazaro che confeziona l’assist perfetto per il 2-0 di Duvan Zapata. Fonseca a quel punto si gioca le ultime mosse della disperazione. A rimettere le cose a posto ci pensano proprio due dei nuovi entrati: prima Morata al terzo tentativo e infine Okafor per un pareggio che sembrava ormai insperato.

Top e flop del Milan

Maignan 7 Diversi interventi prodigiosi permettono al Milan di restare in gara.

Diversi interventi prodigiosi permettono al Milan di restare in gara. Morata 7 Entra e cambia volto al match.

Entra e cambia volto al match. Leao 5 La cattiveria sotto porta probabilmente non sarà mai la sua qualità principale. Si crea delle opportunità ma finisce per sprecarle.

La cattiveria sotto porta probabilmente non sarà mai la sua qualità principale. Si crea delle opportunità ma finisce per sprecarle. Thiaw 4,5 Il tedesco combina diversi pasticci: in uno di questi ci rimette le penne.

Top e flop del Torino

Duvan Zapata 7,5 Mette in apprensione la difesa rossonera, trova il gol nella ripresa.

Mette in apprensione la difesa rossonera, trova il gol nella ripresa. Saul Coco 6,5 Era probabilmente l’incognita più grande alla vigilia: la risposta è positiva.

Era probabilmente l’incognita più grande alla vigilia: la risposta è positiva. Sanabria 6 Lavora per la squadra, meno appariscente ma comunque utile.

Lavora per la squadra, meno appariscente ma comunque utile. Sazonov 5,5 La scelta di mandarlo in campo non viene premiata.