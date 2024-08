Milan, Ibra rivela prossimo obiettivo e allunga il mercato: "Chiude quando decido io". Fofana corona un sogno

Lo svedese rassicura sui rinnovi di Theo e Maignan e si dice felice della doppietta del figlio, il centrocampista sognava da tempo i rossoneri

E’ il destino di tutti i nuovi acquisti del Milan quello di essere messi un po’ in ombra da Ibrahimovic nel giorno della presentazione ufficiale. E’ successo anche a Fofana che in meno di 24 ore è stato acquistato, ha sostenuto le visite mediche e ha tenuto la sua prima conferenza stampa da giocatore rossonero ma a prendersi la ribalta è stato lo svedese.

Ibra spiega la scelta di Fofana

Ibra rivela: “Abbiamo cercato un centrocampista che tenga la squadra in equilbrio. E’ un giocatore completo, il più completo du tutti che sa spaccare le linee, che può fare gol. E’ stata una delle trattative più lunghe, ma adesso quello che conta è che lui sia qui. Se il mercato è finito? L’allenatore fa l’allenatore, la società fa il resto. Non abbiamo bisogno di fare altri acquisti. Con questi quattro nuovi abbiamo raddoppiato le alternative e poi c’è Milan Futuro. Questi quattro acquisti erano già obiettivi ancora prima di scegliere l’allenatore.Non abbiamo bisogno di cedere nessuno, perché ci sono tante competizioni. Però il mercato chiude quando dico io che chiude. Siamo al giorno 6 su 7. Dio il settimo giorno si è riposato? Io non mi sento stanco, quindi si continua…”.

Manu Konè nel mirino del Milan

Il prossimo obiettivo potrebbe essere Manu Konè: “Lo stiamo seguendo, è cresciuto tanto. Ha fatto le Olimpiadi, poi vediamo cosa abbiamo nella nostra testa. Ma sì, lo stiamo seguendo. Con Fofana si chiude un po’ di spazio per lui, ma vediamo. Manca solo un giorno in cui stiamo creando questo nuovo mondo del Milan. La strategia è quella di non voler bloccare i nostri talenti. Con quattro acquisti abbiamo due giocatori per ogni ruolo, in alcuni sono più di due. Siamo fiduciosi nei nostri talenti. Torriani sarà il vice di Maignan, poi quando tornerà Sportiello, avranno concorrenza. Noi non abbiamo paura di mettere i talenti in campo e farli giocare, altrimenti non servono questi talenti. Quando i giocatori vanno in prestito, non li controlli. Loro, stando al Milan, abbiamo il controllo e per questo non portiamo l’extra che non serve. Questi talenti vogliamo farli crescere. Noi giochiamo per vincere, ma non abbiamo paura di lanciarli”.

Dopo aver rassicurato sui rinnovi di Theo Hernandez e Maignan (“Stiamo parlando. E’ tutto sotto controllo, è tutto ok. Noi sappiamo cosa vogliamo da loro e loro sanno cosa vogliono da noi. Si risolve tutto in un minuto p con un po’ più di tempo, ma è tutto ok”) Ibra s’inorgoglisce per la doppietta del figlio in Primavera: “Sta lavorando tanto. Non è facile il mio cognome e avere un papà che ha fatto quello che ha fatto, non è facile. Ma sono contento per lui”.

Fofana e la colonia francese a Milano

Poi tocca a Fofana che chiarisce subito: “Io non sono qui per sostituire Kessié. Io sono io, Youssouf Fofana, un centrocampista moderno che deve lavorare in ambo le parti del campo”. Conoscere Theo e Maignan ha influito sulla decisione di venire al Milan; “Sì. Non sono venuti loro da me, sono io andato da loro a fare domande su club e città. Poi ci sono dei francesi che giocano per i “nemici” che hanno parlato bene del club”.

Il giocatore aggiunge: “Già l’anno scorso avevano assaporato la possibilità di venire al Milan, poi però decisi di rimanere al Monaco per via del nuovo progetto che mi avevano presentato. Alla fine tutti vincono. Ci sono stati dei dialoghi durante la stagione per il mio rinnovo, poi però ho detto semplicemente che avevo voglia di andare altrove ed iniziare una nuova avventura. Non so se posso dirlo, ma in realtà è da diversi anni che siamo in contatto io e il Milan. Prima non era possibile farlo, ora sì. Questo era il momento giusto, così come per loro. L’esperienza in Francia mi è servita, ora sono un giocatore più completo, ed ho voglia di giocare la Champions League, vincere lo Scudetto…Quindi ho veramente voglia di prendere parte a questa nuova avventura. Io spero di poter migliorare anno dopo anno. Quindi può essere che a settembre potrete credere che sia quella la mia versione migliore, ma la sarà ogni mese”.