Milan nel segno di Ibrahimovic: non Zlatan ma il figlio Maximilian, doppietta in primavera. Udine nel destino

Maximilian Ibrahimovic, figlio di Zlatan, consigliere di fiducia della propietà del Milan, firma una doppietta all'esordio con la maglia della squadra Primavera proprio a Udine dove papà Ibra segnò l'ultima rete in A

Sempre e comunque nel segno di Ibrahimovic. Il Milan pronto a esordire questa sera contro il Torino nella prima giornata del campionato di serie A festeggia l’esordio con gol, addirittura doppietta, di Ibra. Non Zlatan però bensì il figlio Maximilian che ha segnato due gol a Udine nel roboante 4-0 dei rossoneri nel campionato primavera contro i bianconeri friliani. Corsi e ricorsi storici in famiglia proprio legati all’Udinese.

Ibrahimovic Jr che partenza! Doppietta all’esordio nel Milan Primavera

A 17 anni Maximilian Ibrahimovic ha esordito con gol nel Campionato Primavera con la maglia del Milan. Addirittura doppietta per il figlio di Zlatan che pochi mesi ha firmato con i rossoneri il primo contratto da professionista e che disputerà anche il campionato di Serie C sempre sotto l’egida del club milanista nel Milan Futuro agli ordini del tecnico Daniele Bonera.

Ibra jr ha sbloccato contro l’Udinese in trasferta già a 38′ minuto quando ha sfruttato un assist di Bonomi da destra. Un primo timbro speciale all’esordio stagionale per il classe 2006, che dopo l’intervallo ha concesso il bis, al 56′ con un destro da fuori area. Alla fine sarà poker per il Milan allenato da Federico Guidi, con Bonomi e Perin a completare la lista dei marcatori.

Da Zlatan a Maximilian: il Milan nel destino e anche Udine

Corsi e ricorsi storici. La prima rete di Maximilian Ibrahimovic con la maglia del Milan, in questo caso Primavera, è arrivata in quel di Udine laddove il 18 marzo del 2023 papà Zlatan aveva segnato l’ultimo gol da calciatore in serie A al Friuli contro i rossoneri.

Chi è Maximilian Ibrahimovic, il figlio di Zlatan

Diciotto anni il prossimo 22 settembre, Ibrahimovic Jr non gioca nello stesso ruolo di papà Zlatan: finora, infatti, si è messo in mostra più come trequartista, o comunque da esterno d’attacco. Dotato di ottimo talento individuale, di senso del dribbling e anche di una buona attitudine al gol, avrà modo di saggiare i suoi progressi in un campionato duro, difficile e per certi versi “infernale” come la Serie C.