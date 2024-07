Ribaltone Milan, Ibrahimovic cambia tutto: mai più come negli anni scorsi

Il senior advisor del Milan è al lavoro per garantire una rosa competitiva per la prossima stagione: il restyling nello staff e la scelta della punta

Con il carattere e la personalità in campo sotterrava gli avversari, ora Ibrahimovic dietro la scrivania sta cercando di fare lo stesso, ma con toni più sottili. Scelte mirate e senza paura, tutte per il bene del Milan. Cambiamenti non solo nell’undici titolare e in panchina, ma anche nello staff tecnico. Il mantra del senior advisor, pronto a metterci la faccia nei momenti difficili, è chiaro: ripulire e ricostruire per cercare nuovamente di lottare per la conquista di qualche titolo.

Allarme infortuni, Ibra cambia staff

I numeri infortuni nella scorsa stagione hanno portato il Milan a fare una drastica scelta all’interno dello staff. Secondo quanto riportato dal giornalista Peppe Di Stefano ai microfoni di Sky Sport, Ibrahimovic ha deciso di cambiare i volti dei fisioterapisti (anche se non sono i primi responsabili dei problemi muscolari): si tratta di Paesanti, Morosi e Rossetti, pronti a salutare il club. Dovrebbe prendere la stessa strada anche Tony Roberts, ex preparatore dei portieri. Un restyling per cercare di migliorare nella gestione del fisico, visti anche i numerosi impegni dei rossoneri, con il nuovo format della Champions League, che garantirà almeno due match in più rispetto agli anni passati.

Ibrahimovic e la stima per Morata

“In una squadra non si possono sbagliare il portiere e l’attaccante” – è una filosofia storica. Tra i pali il Milan sta in mani sicure con Maignan, che dopo un campionato titubante ha dimostrato la sua classe all’Europeo con la Francia. Per l’attacco invece resta un grande punto interrogativo, anche se ormai il post Giroud ha un nome ed è quello di Morata. Con la Spagna ha mostrato le sue qualità da gregario, non è un giocatore che segna molto, ma Zlatan è convinto della sua importanza per la squadra. Ormai il suo arrivo è cosa fatta e dopo le visite metterà nero su bianco. Per rendere più competitiva la rosa, il club dovrebbe poi fiondarsi anche su un altro nove e nella lista della dirigenza compare anche Fullkrug.

Milan, offerta per Fofana. Piace anche Samardzic

Per reggere i ritmi il Milan dovrà regalare a Fonseca anche un centrocampista di sostanza e il mirino di Furlani sembra puntare Fofana del Monaco. Il francese è perfetto per una mediana a due e si andrebbe a sposare bene con la tecnica di Reijnders e gli inserimenti di Loftus-Cheek. Non solo quantità, ma anche qualità: i rossoneri potrebbero provarci anche per un altro talento della Serie A. Di chi si tratta? Di Samardzic dell’Udinese, come riportato da La Gazzetta, che nella passata stagione sembrava in procinto di passare all’Inter. Le sue doti non si discutono e le ha dimostrate, anche se in modo incostante. I profilo sono vari e Ibra insieme alla dirigenza stanno valutando tutti gli aspetti per dare all’allenatore portoghese il miglior undici per competere.