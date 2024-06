Serie C, sorteggiati i gironi: dove sono state collocate Juve Next Gen, Atalanta U23 e Milan Futuro

Sono stati ufficializzati i tre gironi per il prossimo campionato di Serie C 2024/2025: la distribuzione delle seconde squadre e le novità di natura regolamentare.

L’alba di una nuova Serie C si è appena manifestata con la composizione dei tre gironi. La suddivisione dei vari club è avvenuta considerando sempre il criterio geografico, tranne per le seconde squadre. Il motivo? Il regolamento vieta che possano giocare nello stesso gruppo. Per evitare favoritismi, la Lega ha optato per il sorteggio.

Dove vanno Juve Next Gen, Atalanta U23 e Milan Futuro?

Dopo l’ufficialità dell’ammissione del Milan Futuro al campionato di Serie C, al posto dell’Ancona, ora i rossoneri sanno anche chi sfidare nel prossimo campionato. I ragazzi di Bonera sono stati inseriti nel gruppo B, mentre la Juventus Next Gen e l’Atalanta U23 rispettivamente nel C e A.

I gironi della Serie C 2024/2025

GIRONE A: AlbinoLeffe, Alcione, Arzignano, Atalanta U23, Caldiero, Clodiense, Feralpisalò, Giana, Lecco, Lumezzane, Novara, Padova, Pergolettese, Pro Patria, Pro Vercelli, Renate, Trento, Triestina, Vicenza, Virtus Verona.

GIRONE B: Arezzo, Ascoli, Campobasso, Carpi, Entella, Gubbio, Legnago, Lucchese, Milan Futuro, Perugia, Pescara, Pianese, Pineto, Pontedera, Rimini, Sestri Levante, Spal, Ternana, Torres, Vis Pesaro.

GIRONE C: Altamura, Avellino, Benevento, Casertana, Catania, Cavese, Cerignola, Crotone, Foggia, Giugliano, Juve Next Gen, Latina, Messina, Monopoli, Picerno, Potenza, Sorrento, Taranto, Trapani (qui un focus sulla promozione), Turris.

La novità retrocessione sulle seconde squadre

La novità principale del Consiglio Federale che si è tenuto il 27 giugno 2024 riguarda la possibilità di retrocessione in Serie D per le seconde squadre. Quindi Juventus Next Gen, Atalanta U23 e Milan Futuro potranno anche giocare tra i non professionisti. Fino alla scorsa stagione, in caso di piazzamento in zona retrocessione o in caso di sconfitta ai playout, le squadre U23 sarebbero state completamente cancellate, con la possibilità soltanto di essere ripescate.

Si è espresso anche il presidente della FIGC, Gabriele Gravina: “Per quanto riguarda le seconde squadre, è stato approvata la possibilità di retrocessione per evitare alcune situazioni distorsive. Ora dobbiamo solo disciplinarla e organizzeremo un tavolo apposito”.