Milan U23 in Serie C, ora è ufficiale: rischio girone con trasferte infinite condiviso con Juve e Atalanta

Affidata a Daniele Bonera, la seconda squadra del Diavolo si appresta a vivere il proprio battesimo tra i professionisti il 25 agosto: il 28 giugno, la composizione dei gironi

Il Milan U23 giocherà la Serie C 2024-2025. La decisione è stata ufficializzata dal Consiglio Federale che ha annunciato l’ammissione della seconda squadra dei rossoneri in Lega Pro. Nella giornata di domani, venerdì 28 giugno, saranno sorteggiati i tre gironi del prossimo campionato, con il concreto rischio di dover vivere una stagione caratterizzata da un numero importante di lunghe trasferte.

Ufficiale, il Milan U23 in Serie C

Si attendeva solo l’ufficialità, che è arrivata oggi, giovedì 27 giugno, con la nota del Consiglio Federale che ha ratificato ciò che si sapeva ormai da settimane: il Milan U23 giocherà la prossima Serie C. Con l’esclusione dell’Ancona, la squadra rossonera allenata da Daniele Bonera si unisce, così, al “club” delle seconde squadre delle big di A in Lega Pro, che aveva visto fino a questo momento la Next Gen della Juventus e l’Under 23 dell’Atalanta come uniche rappresentati.

Il sorteggio dei gironi

Domani, venerdì 28 giugno, i giovani rossoneri conosceranno anche il proprio destino, con i sorteggi per la composizione dei gironi che potranno dire molto su questa prima stagione tra i “grandi”. In primis, perché, occorrerà scoprire dove toccherà andare a giocare. Atalanta, Juventus e rossoneri non potranno, infatti, rientrare nello stesso girone e a una delle tre toccherà per forza di cose prepararsi a una stagione caratterizzata da lunghe trasferte.

Una figlia della Primavera

In seconda battuta, questo primo Milan U23 tra i professionisti sarà in larga misura composto da giovani e giovanissimi “pescati” principalmente dalla Primavera che tanto bene ha fatto nella passata stagione con Ignazio Abate, arrivando anche a essere la prima squadra italiana a giocarsi una finale di Youth League, la Champions League dei giovani, poi persa 3-0 in 6′ contro con l’U19 dei greci dell’Olympiacos.

Certezze, opportunità e primi colpi di mercato

Ci saranno, dunque, Francesco Camarda e Kevin Zeroli, magari anche Mattia Liberali, di certo Chaka Traore, Alex Jimenez, Hugo Cuenca e, sempre che non vengano aggregati stabilmente alla prima squadra, Davide Bartesaghi e Jan-Carlo Simić, senza dimenticare un certo Ibrahimovic, Maximilian, classe 2006, di cui si parla un gran bene, primogenito di quello Zlatan appena preso di mira da Antonio Conte.

A questi, come sottolineato da Tuttosport, potrebbero presto unirsi tre volti nuovi: il difensore Gabriele Minotti e l’attaccante Mbarick Fall dalla Giana Erminio ed Emmanuele Salines, terzino classe 2000 da 7 gol e un assist in 35 presenze con il Foggia nella passata stagione di C.

Esordio il 25 agosto

L’U23 dovrebbe avere nel “Felice Chinetti” di Solbiate Arno, a un tiro di schioppo da Milanello, il proprio stadio, anche se i lavori di ammodernamento dell’impianto dovrebbero spostare i primi incontri stagionali allo “Speroni” di Busto Arsizio. Quasi certamente, durante la settimana l’U23 di Bonera andrà a lavorare a stretto contatto con la prima squadra di Paulo Fonseca. Il primo calcio d’inizio delle Serie C si batterà il prossimo 25 agosto.