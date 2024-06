Conte, da Napoli dura replica a Ibrahimovic: che è successo e cosa aveva detto il consigliere del Milan

Nel corso della presentazione il neo tecnico azzurro ha risposto per le rime allo svedese, che lo aveva definito un manager: "Mi reputo tale e questo può fare fastidio a qualcuno".

Presentazione in grande stile per Antonio Conte a Napoli. Il nuovo tecnico azzurro ha calamitato a Palazzo Reale autorità e rappresentanti delle istituzioni. Oltre 100 i giornalisti accreditati, 400 gli ammessi all’evento. Una conferenza stampa-show in cui il tecnico ha puntualizzato diverse cose relative al mercato, agli scontenti, ai possibili nuovi acquisti. E dove si è tolto dalle scarpe qualche sassolino che gli aveva lanciato qualcuno nelle settimane precedenti. In un passaggio della presentazione, in particolare, Conte – sollecitato sull’argomento – ha dato una dura risposta a Zlatan Ibrahimovic.

Milan, le parole di Ibrahimovic su Conte

Qualche tempo fa lo svedese, che è diventato consigliere del Milan per espresso volere del presidente Gerry Cardinale, aveva dato una spiegazione particolare del mancato ingaggio di Conte da parte dei rossoneri. Il tecnico leccese sarebbe stato il preferito dai tifosi del Diavolo, ma la società ha virato su un altro tipo di profilo, il portoghese Paulo Fonseca. “Il Milan ha un allenatore, non un manager”, aveva puntualizzato in modo un po’ provocatorio Zlatan. “Con Conte non abbiamo discusso perché, con grande rispetto per lui che è un grande allenatore, non era ciò che cercavamo”.

Napoli, la dura replica di Conte a Zlatan

Alle parole di Ibrahimovic lo stesso Conte ha risposto col consueto pepe, dando una risposta sicuramente diretta e non diplomatica. Del resto, l’ex Ct dell’Italia, che in carriera ha guidato pure Juventus e Inter, è fatto così: parla sempre in modo schietto e diretto, senza inutili giri di parole. Ecco la sua replica alle osservazioni di Ibra, dopo una precisa domanda sul finale di conferenza: “Rispetto tutti, non ricordo bene cosa abbia detto Ibrahimovic. Mi considera un manager? Io mi considero così come allenatore, voglio avere voce in capitolo e da altre parti questo può dare fastidio”.

Per parecchi tifosi del Milan Conte è un rimpianto

Più che a Napoli, la replica tranchant di Conte ha fatto rumore a Milano. Tanti i tifosi del Diavolo che sono d’accordo con lui: “Una bella badilata sui denti della nostra dirigenza”, scrive un utente su X. “L’anno scorso Pioli fu ‘promosso’ coach, dunque implicitamente anche manager. Quel che dava fastidio di Conte non è tanto la voce in capitolo, ma soprattutto il suo stipendio. Quello dava un fastidio intollerabile”, osserva un altro fan. “Eppure aveva mandato in giro la claque a dire che era cambiato, pur di essere preso. Surprise! no, è sempre lo stesso”, osserva polemicamente un altro tifoso. “Ha ragione, stop”, taglia corto un tifoso amareggiato. Ma un altro invece tira sospiri di sollievo: “Fosso scansato”.