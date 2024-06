Napoli: De Laurentiis e il retroscena della foto con Conte, poi il messaggio a Di Lorenzo e Kvaratskhelia

Al momento dello scatto ADL si lascia andare a un’allusione alla scorsa stagione, poi resta in silenzio accanto al tecnico. Nell’unico intervento minimizza il caso del terzino e dell'attaccante

La conferenza stampa di presentazione di Antonio Conte è anche il manifesto del nuovo atteggiamento di Aurelio De Laurentiis, a lungo in silenzio accanto al suo allenatore. Il presidente regala un simpatico retroscena al momento della foto, poi quando prende la parola lancia un messaggio a Giovanni Di Lorenzo e Kvicha Kvaratskhelia.

Napoli, De Laurentiis e il retroscena della foto con Conte

Dallo show di un anno fa accanto a Luis Garcia, quando parlò a lungo delle prospettive – poi disattese – del Napoli scudettato, al silenzio di oggi. La presentazione di Antonio Conte mostra un Aurelio De Laurentiis completamente nuovo, che lascia il palcoscenico al suo nuovo (e ben pagato) allenatore: il manifesto dei buoni intenti di ADL, pronto a farsi da parte per lasciare spazio di manovra a un tecnico che di spazio tende a occuparne tanto, se non tutto. L’unica eccezione è al momento della foto, quando i fotografi chiede a De Laurentiis di scattare mentre stringe la mano a Conte: “Non è che queste strette di mano hanno portato fortuna nel passato, bisogna anche cambiare”, risponde ADL, alludendo ai 3 allenatori della scorsa stagione.

Napoli, De Laurentiis e la voglia di ripartire da zero

“Questa è un’occasione importante, come è importante ogni volta che uno azzera tutto e riparte da capo – dice De Laurentiis in avvio di conferenza – . Ogni volta che c’è un nuovo allenatore si riparte di nuovo con grande entusiasmo, cercando di cancellare tutto quello che c’è stato. Noi a settembre compiremo 20 anni di nostra presenza a Napoli e quindi ci auguriamo… Non so se io camperò ancora altri 20 anni, ci proveremo perché la medicina fa cose incredibili”.

Napoli, De Laurentiis e il messaggio a Di Lorenzo e Kvaratskhelia

Dopo questa breve introduzione, De Laurentiis lascia la parola a Conte. Unica eccezione quando dai giornalisti arriva una domanda sui mal di pancia di Giovanni Di Lorenzo e Kvicha Kvaratskhelia. “Il capitano è un giocatore straordinario – dice De Laurentiis del difensore -, ed anche un uomo di grande livello. Io posso capire che si sia sentito un attimino abbandonato e sfastidiato nelle ultime partite, io gli ho spiegato che per me era impossibile abbandonare una persona come lui. I giocatori però sono persone giovanissime e si possono caricare ma anche scaricare. Speriamo che l’Europeo possa ristabilire una certa serenità”.

Quanto a Kvaratskhelia, invece, De Laurentiis esclude problemi legati al rinnovo e lancia una frecciata al Psg, che sta pressando l’agente del giocatore. “Con Kvara non ci sono problemi perché abbiamo un contratto – le parole del presidente – : gli faremo una proposta di cambiamento contrattuale e comunque i problemi non li vedo per lui. Poi ci può essere anche chi contra legem fa contatti coi giocatori senza essere stati autorizzati dal club”.