Napoli, Kvaratskhelia: "Deciderò il mio futuro solo dopo gli Europei"

Il georgiano dopo la sconfitta nell'esordio a Euro 2024 contro la Turchia: "Non bado a ciò che si dice, sono concentrato al 100% solo sulla mia Nazionale"

Il futuro è tutto da scrivere: vale in generale, vale ancor di più per Khvicha Kvaratskhelia, che oggi è sceso in campo con la sua Georgia nella partita degli Europei persa contro la Turchia.

Napoli-Kvaratskhelia, il grande dubbio

Il grande punto interrogativo è naturalmente legato alla permanenza a Napoli del georgiano, ingigantito dalle recenti uscite pubbliche dell’agente (“vogliamo andare a giocare la Champions) e del padre (non voglio che rimanga a Napoli). Parole alle quali ha fatto seguito un comunicato tutt’altro che sereno da parte del Calcio Napoli, che ora sta pensando di inviare il ds Giovanni Manna proprio nel ritiro della Georgia per discutere in prima persona con il giocatore.

Kvaratskhelia dopo il ko della Georgia

“Siamo delusi perché meritavamo di più – sono state le parole di Kvaratskhelia a Sky dopo la sconfitta 3-1 con la Turchia di Montella all’esordio di Euro 2024 – abbiamo creato buone occasioni e potevamo fare gol, ma questo è il calcio. Dobbiamo lottare, continuare a lottare fino alla fine e fino a quando ne avremo la possibilità. Ripeto, meritavamo di più. La squadra ha fatto bene, siamo stati compatti in fase difensiva facendo quello che abbiamo preparato. Tutti abbiamo dato il massimo”.

Napoli, Kvaratskhelia non scioglie i dubbi

Ma è inevitabile che si pari del suo futuro: “Il futuro? Sto bene, sono concentrato solo sulla nazionale. Dopo gli Europei deciderò il mio futuro. Ora non ci penso, voglio solo dare in campo tutto quello che ho per aiutare la mia nazionale. Non penso a quello che si dice, sono concentrato al 100% solo sulla Georgia”, ha aggiunto Kvara. Magari non esattamente le parole che i tifosi del Napoli avrebbero voluto ascoltare o leggere, eppure la situazione è chiara: sul giocatore c’è il forte pressing del Psg, alla ricerca del sostituto di Mbappè, ma anche altri club di Premier League avrebbero messo gli occhi sul giocatore.

