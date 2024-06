Il Milan punta forte sul centrocampo, segreto dell’ultimo Scudetto vinto dall’Inter di Simone Inzaghi. Moncada, che tanto ha spinto per Fonseca in panchina, vuole chiudere presto e bene per Youssouf Fofana, ai saluti col Monaco. In attesa della svolta per Joshua Zirkzee, e con il di lui agente, si pensa di chiudere gli altri fronti aperti e di imbastire trattative alternative. L’offerta rossonera potrebbe aggirarsi, secondo la Gazzetta dello Sport, attorno ai 20-25 milioni.