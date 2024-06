Milan, se Zirkzee salta spunta Lukaku: casting tra cinque attaccanti

Sette nomi sul taccuino della dirigenza rossonera per rinforzare il reparto avanzato, un mix di profili giovani ed esperti: tutti i dettagli

Che Zirkzee piaccia al Milan non è un mistero, ma non lo sono neppure le difficoltà legate alla trattativa per portarlo in rossonero: dal prezzo (40 milioni di euro, più 15 di commissioni per l’agente) alla concorrenza agguerrita (il Manchester United stravede per l’olandese e il Bologna vorrebbe trattenerlo). Inevitabile, perciò, che la dirigenza del Diavolo si guardi intorno per cercare un’alternativa di livello e nelle ultime ore ha preso quota una clamorosa idea: quella di ingaggiare l’ex nerazzurro Lukaku.

Lukaku al Milan in prestito o a titolo definitivo?

Se Zirkzee rappresenterebbe il nuovo che avanza, Lukaku ha dalla sua un’oggettiva esperienza superiore e le cifre per acquisirne le prestazioni sportive sarebbero decisamente più accessibili e meno gravose. Terminata la parentesi a titolo temporaneo alla Roma, il Chelsea potrebbe lasciarlo partire ancora una volta in prestito e anche nel caso in cui si puntasse a chiudere l’operazione a titolo definitivo il costo complessivo del trasferimento, al massimo di 30 milioni di euro, sarebbe comunque inferiore a quello necessario per tesserare Zirkzee. Non secondario, invece, l’ingaggio di Big Rom che nell’ultima stagione ha guadagnato 7 milioni e mezzo di euro e ha ancora due anni di contratto con il Chelsea.

Lukaku sul mercato: a chi piace in Italia

Lukaku piace anche al Napoli di Conte, ripartirebbe dallo score di 13 gol in Serie A, uno in Coppa Italia e 7 in Europa League e ritroverebbe in maniera piuttosto impronosticabile, dietro a una scrivania, quell’Ibrahimovic con cui fu protagonista di un feroce scontro da avversario in campo. Ad agevolare l’affare Lukaku potrebbero essere i rapporti più che positivi tra Milan e Chelsea, che hanno già prodotto le strette di mano per Loftus-Cheek, Pulisic e Giroud. Nelle prossime ore il Milan incontrerà l’agente del colosso belga.

Da Demirovic a Depay: le alternative del Milan a Zirkzee e Lukaku

E se tra i “due litiganti” a godere fosse il terzo? Demirovic dell’Augsburg potrebbe esserlo dopo 15 gol nell’ultima Bundesliga. Classe ’98, Demirovic viene valutato tra i 25 e i 30 milioni di euro, ma potrebbe essere strappato al club tedesco con un’offerta da 18 milioni più bonus. Fa poi gola a mezza Europa e anche al Milan, Dovbyk del Girona: 24 gol, uomo d’area di rigore, stessa valutazione di Zirkzee. Lascerebbe la Spagna per 40 milioni. In occasione di Italia-Albania c’è stata poi l’occasione per vedere all’opera Broja, di proprietà del Chelsea e reduce da un prestito al Fulham: un solo gol. Ventidue anni, talento inesploso, sarebbe ceduto in cambio di almeno 20 milioni di euro. Nel ventaglio di opzioni tra giovani e meno giovani si arriva al trent’enne Depay, in uscita dall’Atletico Madrid dal quale si svincolerà tra pochi giorni: potrebbe arrivare insieme a un’altra delle punte sul taccuino.