La Gazzetta dello Sport lancia la notizia: l’alternativa per il Milan di Fonseca a Zirzkee sarebbe Lukaku. In uscita dalla Roma in attesa del Napoli e di Conte, l’attaccante belga potrebbe essere lìuomo giusto per i rossoneri che valutano opzioni al costoso giocatore del Bologna. Meno costoso di Sesko e Gimenez, gli altri profili seguiti per l’attacco, Lukaku potrebbe costare addirittura nulla in fatto di cartellino, da capire invece lo stipendio. Il Chelsea potrebbe lasciarlo partire in prestito, ma anche un acquisto a titolo definitivo costerebbe meno rispetto agli altri nomi. Nodo l’ingaggio: Romelu percepiva 7,5 milioni a stagione. Col Chelsea ha ancora due anni di contratto, ma non resterà a Londra.