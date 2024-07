Maximilian Ibrahimovic firma col Milan: il figlio di Zlatan aggregato alla seconda squadra in Serie C

Gli Ibrahimovic in rossonero diventano due: dopo Zlatan, consigliere di fiducia della propietà USA, arriva la firma del figlio Maximilian, trequartista pronto al debutto in C.

Gli Ibrahimovic al Milan diventano due. Dopo Zlatan, consigliere di fiducia della proprietà statunitense e uomo immagine del club, arriva ufficialmente il figlio Maximilian, che ha siglato il suo primo contratto da professionista con la società rossonera. Classe 2006, Ibra Junior era già una colonna portante del Milan Under 18, con cui ha disputato l’ultima stagione segnalandosi per la qualità delle sue prestazioni. Ora, col contratto siglato fino al 2029, potrà crescere serenamente con la maglia del Diavolo.

Ufficiale: Ibrahimovic Jr al Milan fino al 2029

La firma è arrivata in mattinata: Maximilian Ibrahimovic è diventato a tutti gli effetti un nuovo giocatore rossonero dopo aver impressionato, come anticipato, nella formazione U18 con cui nell’ultima stagione ha totalizzato 29 presenze e tre gol. Un ruolino di marcia che gli ha consentito di guadagnarsi qualche convocazione anche nella formazione Primavera del club rossonero. Il suo percorso proseguirà ora in Serie C, visto che sarà aggregato alla seconda formazione del club, nuova di zecca, che prenderà parte al prossimo campionato: il Milan Futuro.

Aggregato nel Milan Futuro, il team di Serie C

Nel secondo team del Diavolo Maximilian Ibrahimovic sarà preso in cura da un ex compagno di squadra del suo papà, Daniele Bonera, ma ovviamente non godrà di alcun trattamento di favore. Giocherà solo se il tecnico lo riterrà opportuno. Non a caso, Ignazio Abate – l’allenatore della Primavera rossonera nella scorsa stagione – non l’ha mai fatto esordire nel campionato di categoria lo scorso anno. Eppure, del ragazzo si dice un gran bene. E non certo perché è il figlio di una vera e propria leggenda del calcio, oltre che del Milan.

Chi è Maximilian Ibrahimovic, il figlio di Zlatan

Diciotto anni il prossimo 22 settembre, Ibrahimovic Jr non gioca nello stesso ruolo di papà Zlatan: finora, infatti, si è messo in mostra più come trequartista, o comunque da esterno d’attacco. Dotato di ottimo talento individuale, di senso del dribbling e anche di una buona attitudine al gol, avrà modo di saggiare i suoi progressi in un campionato duro, difficile e per certi versi “infernale” come la Serie C. Dove un Diavoletto come lui, però, dovrebbe trovarsi a suo agio. Anche e soprattutto grazie ai consigli di papà.