Milan, Fonseca già nell’occhio del ciclone, la paura di un Pioli-bis e le critiche dei tifosi

Iniziano le proteste per la prima uscita stagionale flop del Milan del neo-tecnico portoghese contro il Torino. Anche Pioli è tirato in ballo

‘Buona’ la prima per i rossoneri è forse davvero un parolone per i tifosi. Il Milan pareggia all’ultimo minuto in casa, grazie ad un recupero in versione extra-large, contro il Torino che aveva dominato in lungo e in largo e trovato ben due reti. E’ 2-2 per la squadra del neo-allenatore Fonseca che già spreca, dinanzi al suo pubblico, l’occasione di portare a casa i tre punti e viene subissato di critiche dai tifosi sui social che temono che il Milan possa ripetere i risultati della scorsa stagione, in stile montagne russe, con Pioli alla guida.

I tifosi rossoneri criticano la prima di Fonseca al Milan

Da Pioli Out a Fonseca Out, e siamo solo alla prima di campionato. I tifosi rossoneri bocciano duramente la prima uscita stagionale del Milan in campionato lanciando sui social l’hashtag che invita la società ad esonerare già il neo-allenatore. I malcontenti della tifoseria, dopo le proteste iniziali contro la società per aver preso Fonseca, non si placano: “È normale che Theo non giochi, è tornato dalle vacanze dieci giorni fa ma non è normale che giochi Saelemaekers“. E ancora: “Finché non vedo qualcosa di diverso, per me è già Fonseca out mi spiace. Non lo volevo prima, non lo voglio sicuramente dopo oggi. 11 titolare strano, schema di gioco incomprensibile e infatti si è visto”. Spopola l’hashtag contro Fonseca ad ogni commento social: “Al prossimo esperimento con Saelemaekers terzino scatta il Fonseca Out”.

C’è però anche chi difende il mister dei rossoneri: “Ma seriamente leggo già Fonseca out??? ahaha. Thiaw fa autogol Leao si è mangiato due gol fatti ma è Fonseca out, siete il male del Milan voi”. E ancora: “Un pareggio deludente in seguito ad una prestazione pessima, ma finalmente si è riaccesa la fiammella dell’emozione per questa squadra”. Anche la società resta sotto attacco: “Praticamente un prolungamento del gioco trito di Pioli. Complimenti a chi ha messo Fonseca in panchina”.

I tifosi rossoneri vedono analogie tra gioco Pioli e Fonseca

Più che una netta differenza tra i due allenatori, quello in cui molti speravano, i tifosi rossoneri vedono ancora molte analogie tra l’ex Pioli e il neo tecnico Fonseca: “Tutte le amichevoli col trequartista vero per poi presentarti alla prima con Loftus Cheek titolare dietro le punte, mantenendo la tradizione pioliana dei bufali nel ruolo del nr. 10. E allora diciamolo tutti insieme, al 16 di agosto, prima di tutti: Fonseca out, sei uguale a quel pagliaccio di Pioli. E ancora: “Così come ho massacrato Pioli, non gli do nessun beneficio del dubbio perché con una rosa come quella del Milan attuale fare certe figure di m…a non è concesso! Per me il Fonseca Out può partire pure ora stesso, mi ha già rotto come Pioli l’anno scorso.

Pioli è ancora sotto accusa per i tifosi del Milan

Per alcuni tifosi, Fonseca non ha ancora avuto il tempo di rimediare ai ‘disastri’ di Pioli. C’è chi scrive: “Thiaw semplicemente imbarazzante, però qui il problema è un altro. Maignan deve riprendersi subito, perché non può fare una stagione come quella passata. Un’involuzione semplicemente assurda a causa di Pioli.” E ancora: “A Milano da una settimana e già ha capito l’andazzo che c’é da 2 anni. I danni di Pioli incalcolabili, ma anche giocatori nel pieno della maturità calcistica che non hanno mai fatto quello step in avanti tecnico e mentale. Non abbiamo leader”.

E infine: “Quando all’ingresso in campo c’è scritto ‘Benvenuti all’inferno’ non hanno ancora capito che non è un messaggio rivolto agli avversari in trasferta ma a noi tifosi per ogni partita: il disastro di Pioli continua con un allenatore incapace totalmente di invertire la rotta sin da subito, e meno male che Fonseca aveva detto che voleva cambiare il Milan“.

