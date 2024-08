Morata e Alice Campello, il retroscena sulla rottura e il giallo delle stories cancellate

I segnali social dell'attaccante del Milan e dell'influencer, dopo l'annuncio della clamorosa separazione: il gesto di Alice non è passato inosservato

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

La separazione tra Alvaro Morata e Alice Campello continua ad essere uno dei temi più dibattuti sul web, complice l’affetto che legava i fan e la coppia formata dall’attaccante del Milan e dall’influencer veneta. Dopo i messaggi social dei due protagonisti, che hanno annunciato la rottura sui rispettivi profili Instagram, spuntano i primi retroscena, accompagnati dalla cancellazione di foto e stories.

Morata-Alice Campello, le radici della rottura

Dall’essere considerata una delle coppie più solide del mondo del calcio alla crisi che ha portato alla definitiva separazione. È il caso di Alvaro Morata e Alice Campello, che hanno annunciato sui social la loro rottura, scuotendo il web e provocando migliaia di reazioni nei commenti. La bellezza dei contenuti pubblicati e i gesti apprezzati fino a poche settimane fa non sono mai passati inosservati. Il neo attaccante del Milan, del resto, è ben voluto da tutte le tifoserie, per l’eleganza e il rispetto che lo ha sempre contraddistinto in Italia e all’estero, mentre Alice è una stimata influencer e modella di successo, oltre che una splendida mamma di quattro figli.

I problemi di coppia, come spesso accade, hanno radici profonde. La crisi tra Morata e la Campello si sarebbe aperta poco più di un anno fa, tra litigi e prime incomprensioni, poi ingigantite dal tempo. I due, nell’annunciare la loro separazione, hanno precisato l’assenza di terze persone all’interno della relazione, allontanando le indiscrezioni che conducevano verso un eventuale tradimento. Peraltro, il capitano della nazionale iberica ha smentito categoricamente la presenza di foto che lo ritraevano in compagnia di un’altra donna in un noto locale di Marbella, in Spagna, in occasione di una semplice serata di svago.

Inoltre, Morata ha depennato dall’agenda un servizio che sarebbe dovuto andare in scena nella loro casa di Madrid, come riporta il settimanale “Hola”. Più indizi fanno una prova. La separazione è concreta, come la crisi tra l’ex Juve e l’influencer italiana.

Alice Campello, cancellate foto e Instagram Stories

Tra commenti e reazioni shock, c’è un “giallo” che ha caratterizzato le pubblicazioni social di Alvaro Morata e Alice Campello. A poche ore dall’annuncio della separazione su Instagram, i due hanno cancellato le loro stories, coprendo con un velo di mistero la situazione. Alcune sono scadute allo scoccare delle canoniche 24 ore, mentre altre sono state rimosse di proposito. Cosa c’è dietro? Il tutto è affidato ai diretti interessati, con l’attaccante del Milan che ieri era impegnato nel trofeo “Silvio Berlusconi” contro il Monza di Alessandro Nesta, dinanzi agli occhi dei suoi nuovi tifosi.

La Campello, in particolare, non ha cancellato soltanto le sue Instagram stories, bensì anche le foto che la ritraevano in compagnia di Morata nel suo feed. Al momento, infatti, compaiono i meravigliosi scatti con i quattro figli, frutto dell’amore con Morata. Ma del giocatore non vi è più traccia, se non in modo marginale. Segnali inequivocabili, in attesa di capire come si evolverà la situazione nelle sedi opportune.