Morata shock, separazione con Alice Campello: l'annuncio social, tifosi del Milan preoccupati

Dopo gli abbracci per la vittoria ad Euro 2024 e i sorrisi che hanno accompagnato il trasferimento al Milan di Paulo Fonseca, Alvaro Morata ha annunciato a sorpresa la separazione con Alice Campello. È finita la storia tra l’attaccante spagnolo e la modella veneta, che ha seguito l’ex Juventus in ogni sua avventura, dando alla luce quattro bellissimi figli. Social in tilt.

Morata annuncia la separazione con Alice Campello

Ha scosso il web, e non solo, l’annuncio mattutino di Alvaro Morata, che sui social ha comunicato la separazione con la moglie Alice Campello, mettendo fine alle voci che spingevano verso una crisi della coppia: “Dopo un periodo di riflessione, – scrive Morata – Alice ed io siamo giunti alla decisione di separare il nostro cammino. Una relazione meravigliosa e di rispetto reciproco dove ci siamo aiutati molto reciprocamente. Sono passati anni meravigliosi e frutto di ciò sono i nostri quattro figli, che senza dubbio sono il meglio che abbiamo mai fatto. Si tratta di una decisione dolorosa e chiediamo rispetto e empatia”.

L’ex Juve, allontanando le ombre di un eventuale tradimento, ha poi precisato: “Non inventate storie per un minuto di protagonismo, perché ripeto non c’è stato alcun momento di mancanza di rispetto, solo molta incomprensione continua che poco a poco usura le cose. Alice sempre avrà un posto speciale nel mio cuore e tutto quello che abbiamo vissuto insieme è stato incredibile e di grande apprendimento”.

Le vacanze in Sardegna e il messaggio di Alice Campello

Una volta chiusa l’esperienza europea con la maglia della nazionale spagnola, Alvaro Morata si era concesso alcuni giorni di vacanza in Sardegna, nascondendo le problematiche con baci, sorrisi ed abbracci, in compagnia di Alice e dei quattro figli. Anche in questa occasione, non sono mancati scatti e autografi con i bagnanti, a Porto Cervo. I due, sposati dal 2017, sono entrati subito nel cuore degli sportivi e degli appassionati di gossip, che hanno sempre visto in loro un esempio sano.

Evidentemente, non è tutto oro quel che luccica. Ma nulla è stato artificiale, compresi gli ultimi momenti pubblicati sui social, come confermato dalla stessa modella veneta sul suo account Instagram: “Io e Alvaro abbiamo deciso di separarci ed è la decisione più difficile che abbiamo preso nella nostra vita. Ci tengo a specificare, come ha fatto lui, che non ci state terze persone né alcun tipo di mancanza di rispetto da parte di entrambi. Posso solo dire che in questi 8 anni ho avuto al mio fianco una persona che non ha fatto altro che darmi priorità, prendersi cura di me e rispettarmi ed è per questo che non posso permettere alcun tipo di falsa speculazione. Tutto ciò che si è visto fino ad ora nelle foto di Instagram che abbiamo pubblicato è la verità, in nessun momento abbiamo finto nulla e l’amore non va via da un giorno all’altro ma in questo momento non ci stavamo facendo del bene a vicenda per le continue incomprensioni.

Non avremmo potuto amarci di più di quello che abbiamo fatto – ha ribadito Alice – e continua ad essere così ma arriva un momento in cui si accumulano tanti piccoli litigi stupidi e mal gestiti che le cose poco a poco si rompono ed esplodono. Ci siamo sempre promessi rispetto per tutto ciò che abbiamo vissuto e di non arrivare mai al punto di farci del male o di essere tossici e di finire la relazione prima di arrivare a tutto ciò e così è stato.

Voglio ringraziare Alvaro per tutto quello che ha fatto per me, per come si è preso cura di me, per il padre e il marito che è stato e augurargli il meglio SEMPRE”, ha concluso la Campello.

Le reazioni dei tifosi del Milan

Sotto shock i tifosi del Milan, così come i tanti supporters della Juventus che seguono con affetto la carriera e le gesta di Alvaro Morata. Dal mero dispiacere per una separazione inaspettata con Alice Campello, per quello che agli occhi di molti sembrava “il matrimonio perfetto”, alla preoccupazione per il rendimento del classe ’92 nell’immediato futuro. I rossoneri, infatti, sperano che il ragazzo possa trasformare la delusione personale in rabbia agonistica sul campo, così da portare gol e punti all’undici allenato da Paulo Fonseca.

“È uno scherzo dai”, scrivono gli utenti su X, increduli dinanzi a tale annuncio. C’è, invece, chi attacca i due, definendoli ipocriti e incoerenti, o addirittura “finti”. Il riferimento, chiaramente, è alle ultime foto pubblicate sui canali social, tra abbracci e sorrisi che non lasciavano certo pensare ad una clamorosa separazione. “L’amore, quello vero, non è su Instagram”, si legge ancora. E il tono dei commenti va inasprendosi con il passare dei minuti, nonostante il muro eretto dai due protagonisti, a difesa delle questioni personali.