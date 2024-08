Morata e Alice Campello, torna il sereno? Il post dell’influencer spiazza tutti

Il giorno dopo l'annuncio della separazione col bomber del Milan la fashion blogger lascia intendere che sono troppo precipitosi su rottura definitiva

La notte porta rabbia e consiglio. Circa quindici ore dopo l’annuncio via social della separazione tra Alvaro Morata ed Alice Campello un nuovo post dell’influencer, nato per rispondere ai tanti gossip che hanno iniziato a circolare sui motivi della rottura, sembra riaprire una porta verso la riappacificazione.

Morata-Campello, una rottura inattesa

Sono stati colti tutti di sorpresa ieri mattina quando l’attaccante del Milan ha voluto rendere pubblica la separazione dalla moglie: una coppia perfetta sembrava quella che per anni ha riempito di foto amorose tabloid e social. L’influencer aveva confermato tutto a stretto giro ma in men che non si dica sono fioccate speculazioni e pettegolezzi. Da Fabrizio Corona, che ha parlato apertamente di tradimenti, al Diario As che assicurava di avere foto comprovanti la relazione di Morata con un’altra donna. Ed è stata proprio questa notizia a far sbottare la Campello.

Le illazioni fanno infuriare la Campello

La fashion blogger ha reagito ruvidamente nella notte con un nuovo messaggio su Instagram in cui, a sorpresa, sembra aprire le porte a una riconciliazione. Alice Campello riprende la notizia di As per smentirla categoricamente e fa capire che la rottura con Morata potrebbe non essere definitiva.

Il post di Alice Campello nella notte

Ecco le sue parole: “Non mi stancherò di ripetere e giurare su tutto quello che ho che non esiste nessuna mancanza di rispetto né nessuna terza persona. Ci sono dinamiche nostre che rimarranno tali che ci hanno consumato (depressioni importanti, momenti di tensione forte dell’Europeo e i giornali, milioni di situazioni personali). Se ci fossero terze persone – continua Alice su Instagram – non ci metterei la faccia così tante volte e non parlerei mai così di lui”.

Prosegue Campello: “Non si merita tutte le schifezze che si stanno dicendo. In una coppia possono esserci mille dinamiche diverse e non tutto deve essere raccontato o devono essere corna. Basta dire cazz… senza nessuna prova. Tutto l’amore che avete visto è vero e esiste ancora ma in questo momento avevamo bisogno di distanza e purtroppo stupidamente (e con molta immaturità) lo abbiamo detto prima del dovuto. Ma non ci sono mai mai mai mai mai state terze persone e non sono mai esistite prove di queste speculazioni”.