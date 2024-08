Fabrizio Corona, veleno su Morata e Alice Campello: "La verità ve la dico io"

Il re del gossip si scatena dopo la notizia della separazione tra il bomber e la moglie: il retroscena e le accuse con maliziosi giudizi sul giocatore

Ha colto tutti di sorpresa la notizia della separazione tra Alvaro Morata e Alice Campello, ufficializzata via social dagli stessi protagonisti. Sembrava una coppia inossidabile quella composta dal neo-bomber del Milan e dalla fashion blogger ma da oggi i due non stanno più insieme. A dire la sua sulla vicenda, non senza toni acidi, è Fabrizio Corona.

La fine di una coppia perfetta

Il re del gossip sul suo sito di riferimento, dillingernews, spara a zero su entrambi e racconta la sua verità: “Stamattina molte delle coppie unite in matrimonio, che credono nell’amore vero, hanno avuto uno scossone, un senso di paura nello stomaco, perché se si sono lasciati loro, Alice Campello e Alvaro Morata, la coppia perfetta, giovani, bellissimi, ricchissimi, famosissimi, con dei figli perfetti, nati come se fossero disegnati da un pittore con una cronologia temporale anch’essa perfetta, allora l’amore vero, l’amore eterno, l’amore che si tempo d’oggi può durare per tutta la vita, specialmente in questo tipo di ambiente, non esiste. Non c’è paragone con il matrimonio tra Totti e Ilary, due cafoni, di cui uno l’ha tradita sin dal primo giorno. Non c’è paragone con il matrimonio dei Ferragni, che li aveva trasformati in qualcosa che non erano. Vivevano in una realtà parallela, fatta di visibilità soldi click e vitalità. Ma Alice e Alvaro erano un’altra cosa. Specifichiamo un elemento fondamentale: Alice, oltre a essere molto bella è più ricca di Alvaro.

La metamorfosi di Morata secondo Corona

Corona, che aspetta un figlio dalla sua nuova compagna, prosegue: “L’ex fidanzato di Alice, poteva comprarsi Alvaro e tutti i campioni europei della Spagna. Alvaro è stato per anni il bravo attaccante ma mai di successo. Considerato importante ma non fondamentale, fino a quando qualcosa è cambiato, addirittura gli danno la fascia da capitano della Spagna e la grinta e il carattere che ha messo agli Europei ce lo mostravano come una persona diversa, come se fosse cambiato qualcosa in lui come se si fosse svegliato dalla torbidezza della deficienza. Effettivamente era un po’ un giuggiolone, un tranquillone…Invece poi lo vedi in Sardegna, con i capelli tinti di biondo, gli addominali scolpiti, abbracciato al suo grandissimo amico (si vocifera altro eh però) Mariano Di Vaio.

Lo sfogo di Corona contro Morata

Poi arrivano le accuse più pesanti: “I video virali di lei il giorno della coppa vinta dalla Spagna meno di due settimane fa, la dedica di lui a lei del titolo più importante della sua vita vinto da capitano, i 4 figli con la maglia, il volo provato in Sardegna, la casa in centro a Milano, le foto innamorato, ma lei per la prima volta ostenta timidezza e va a fare il bagno con il copricostume. Voi pensate che vi prendiamo per il cu…, ma questi sono piccoli segnali importanti. Detto questo, l’ultima foto d’amore postata era di due giorni fa e un matrimonio così perfetto con due persone così non finisce in questo modo, chiedendo una separazione da un giorno all’altro. Allora noi di dillinger vi chiediamo: perché ci dovete prendere per il cu… e addirittura accusare noi e colleghi di scrivere stupidì pettegolezzi su tradimenti e dire bugie?

Avete raccontato per otto anni ogni singolo momento della vostra vita condividendo su dirette Instagram, Facebook, interviste sui giornali, e ora di colpo, da un giorno all’altro, quando ieri eravate innamoratissimi, oggi parlate di rispetto, empatia. Il problema, secondo noi, non è il tradimento, che c’è sicuramente stato da una delle due parti, ed è il motivo della fine di ogni storia. Qui il problema vero è che uno dei due, molto probabilmente lui, non solo avrà tradito ma si sarà anche innamorato. Basterà un mese e la storia vera uscirà sui giornali cancellando quest’eterna storia degli influencer che fanno di tutto tranne raccontarci la verità”