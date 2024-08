Milan-Monza 3-1: Morata stecca la prima, ma i fischi sono per Izzo. Fonseca già convince, Saelemaekers è super

Il Milan si aggiudica la seconda edizione del Trofeo Silvio Berlusconi: Fonseca fa debuttare Morata e Pavlovic, gol da urlo di Reijnders, per i brianzoli segna Maldini jr

È la notte del ricordo alla Scala del calcio. Milan e Monza rendono omaggio a Silvio Berlusconi, il presidente che ha scritto la storia dei due club scomparso il 12 giugno 2023. Ma è anche la notte delle presentazioni. Emerson Royal, Pavlovic e soprattutto Morata, quest’ultimo schierato dal primo minuto da Fonseca nel 4-2-3-1 e al debutto in rossonero. I rossoneri vincono 3-1 e a rubare la scena è Saelemaekers.

Milan-Monza: rossoneri super per 30′, poi la frenata

La seconda edizione del Trofeo Silvio Berlusconi si apre subito in maniera scoppiettante: all’11’ rabona dell’incontenibile Saelemaekers, la palla è deviata da Pablo Marì e Pizzignacco non può nulla. Nei primi 30 minuti il Milan disegnato da Fonseca gioca bene, convince e sfiora il raddoppio in più di una circostanza soprattutto con Leao. Nell’ultima parte della prima frazione, però, i rossoneri calano e il Monza del grande ex Nesta ne approfitta. L’ingresso in campo di Pessina al posto dell’infortunato Sensi trasforma in brianzoli, che al 34′ pareggiano. Indovinate con chi? Daniel Maldini. Vignato sfonda sulla destra e premia l’inserimento letale del figlio d’arte che fa secco Maignan. Il Milan sbanda e rischia di andare sotto. Il Monza capisce che la fascia sinistra presidiata da Terracciano è il punto debole degli avversari e da lì arriva un altro cross che Maric non riesce a capitalizzare per un soffio.

Milan, l’esordio di Morata: un tempo in campo senza acuti

Gli occhi dei tifosi del Milan – è quasi superfluo sottolinearlo – erano tutti puntati su Alvaro Morata, il grande acquisto della campagna di rafforzamento rossonera. Arrivato solo da poco a Milanello, però, l’ex Atletico Madrid e Juventus non ha brillato. Nei 45 minuti in cui è rimasto in campo ha sbagliato un passaggio facile facile in ripartenza e tirato una sola volta non trovando la porta. Va senza dubbio migliorato il feeling con i compagni, ma il vero obiettivo dello spagnolo era mettere minuti nelle gambe in vista della prima di campionato col Torino.

Nella ripresa Fonseca cambia tutto, Pavlovic e i fischi a Izzo

Dopo l’intervallo Fonseca cambia l’intero undici, fa esordire anche Pavlovic e concede spazio pure ai giovani Torriani e Liberali. Il Milan prende il largo: segna immediatamente Jovic, poi Reijnders cala il tris con un proiettile su punizione. San Siro applaude i suoi beniamini e riserva fischi copiosi a Izzo, a cui il pubblico rossonero non perdona qualche intervento di troppo ai limiti.

Top e flop del Milan

Saelemaekers 7,5: È vero, è autogol di Pablo Marí. Ma la sfortunata e decisiva deviazione del difensore brianzolo fa seguito alla geniale rabona del belga, che potrebbe rivelarsi un acquisto prezioso dopo la parentesi Bologna. In condizione sfavillante, lì davanti mostra il meglio del suo repertorio.

Top e flop del Monza

Maldini 6,5: Non poteva non segnare lui, nel match in memoria di Berlusconi che unisce Monza e Milan. Il figlio d’arte castiga la squadra di cui papà Paolo è stato bandiera e si candida a essere una delle sorprese del campionato.

Il tabellino di Milan-Monza

Milan (4-2-3-1) formazione primo tempo: Maignan; Calabria, Gabbia, Thiaw, Terracciano; Musah, Adli; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Leao; Morata. Allenatore: Paulo Fonseca.

Milan (4-2-3-1) formazione secondo tempo: Torriani; Jimenez (64′ Zeroli), Tomori, Pavlovic, Theo; Bennacer, Reijnders; Chukwueze, Liberali (73′ Pobega), Okafor; Jovic.

Monza (3-4-2-1): Pizzignacco; Izzo (61′ Bettella), Marì (61′ Caldirola), Carboni (82′ D’Alessandro); Pereira, Bondo (61′ Petagna), Sensi (21′ Pessina, 85′ Valoti), Kyriakopoulos (46′ Birindelli); Maldini (46′ Mota Carvalho), Vignato (71′ Diaw); Maric (61′ Gagliardini). A disp.: Mazza, Sorrentino, Machín, Marras. Allenatore: Alessandro Nesta.

Arbitro: Giua di Olbia

Marcatori: 10′ aut. Pablo Marí, 34′ Maldini, 46′ Jovic, 56′ Reijnders