Juve-Milan, idea scambio Chiesa-Saelemaekers: Koopmeiners non convocato per il Real Madrid

L'Atalanta e i rossoneri potrebbero dare una mano a Thiago Motta, a corto di giocatori: intanto il Milan ufficializza Emerson Royal, Kalulu sta per diventare bianconero

A una settimana dall’inizio ufficiale della stagione 2024/2025, con la prima gara di campionato in casa contro il Como, sono tanti i dubbi da dirimere in casa Juventus. Le amichevoli disputate nelle ultime settimane non è che abbiano mandato più di tanti segnali incoraggianti: e ci sono da dirimere ancora tanti nodi di mercato.

Juve-Milan, scambio Chiesa-Saelemaekers

La prima spina, quella più fastidiosa, è rappresentata sicuramente dal caso-Chiesa. La voce che si è diffusa nelle ultime ore parla di uno scambio con il Milan per Saelemaekers. L’agente di Chiesa Fali Ramadani è in azione per trovare una soluzione: la presenza del noto procuratore settimana scorsa dalle parti di Casa Milan non è passata inosservata. Alexis Saelemaekers è notoriamente un pupillo di Motta, e rappresenterebbe un innesto funzionale nella batteria degli esterni d’attacco bianconeri.

Chiesa-Saelemaekers: i pro e i contro

La difficoltà sta nell’ingaggio: Chiesa guadagna 5+bonus, un po’ troppo per il Milan. Secondo Tuttosport i due giocatori hanno più o meno la stessa valutazione sui 20 milioni di euro, quindi lo scambio sarebbe secco, senza conguagli. Ci sarebbero però altre controindicazioni, di natura tecnica: Fonseca vorrebbe spostare Pulisic al centro per lanciare Chukwueze sulla sinistra, e con Chiesa sarebbe naturalmente diverso. Inoltre il tecnico vorrebbe trattenere Saelemaekers, del quale apprezza la duttilità e il fatto che non pretenda il posto da titolare.

Juve-Kalulu, si tratta con il Milan sul riscatto

Sull’asse Milano-Torino potrebbe invece completarsi a breve il passaggio di Kalulu alla Juventus: il nodo sta nelle condizioni che farebbero scattare l’obbligo di riscatto per i bianconeri. Quarto posto e almeno 70% delle presenze in stagione, perché i dubbi sulla tenuta fisica del ragazzo persistono, per quanto il suo profilo pare sia molto apprezzato da Thiago Motta. Per il resto, l’intesa è stata già trovata sulla base di un prestito di 3 milioni di euro con riscatto fissato a 14 milioni + 10% sulla futura rivendita. Il giocatore ha dato il suo ok ad un contratto fino al 2029 (4+1) a 2,4 milioni a stagione.

Koopmeiners non convocato per il Real Madrid

Intanto, i prossimi giorni dovrebbero essere decisivi per Teun Koopmeiners alla Juventus. Il giocatore ha saltato ancora gli allenamenti, forte del certificato medico che ha esibito nei giorni scorsi, ma l’Atalanta non ha intenzione di lasciarlo andare se i bianconeri non verseranno quanto richiesto, almeno 60 milioni. Per ora la Juventus è arrivata a 50+bonus, fatto sta che il giocatore non è stato convocato per la Supercoppa europea contro il Real Madrid. La sensazione è che la fumata bianca arriverà non appena i bergamaschi chiuderanno per l’anglo-danese Matt O’Reily del Celtic Glasgow.

Milan, ufficiale Emerson Royal

Nella giornata di oggi il Milan ha ufficializzato l’acquisto di Emerson Royal, difensore brasiliano proveniente dal Tottenham in una operazione da circa 15 milioni di euro. Il giocatore arriva a titolo definitivo e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028, con opzione per un altro anno. Indosserà la maglia rossonera numero 22. Atterrato nella sera di domenica a Milano, ha svolto le visite mediche alla clinica “La Madonnina”: dopo l’ok dei medici, il giocatore, ha firmato il contratto che lo legherà al club rossonero.

Juventus, i tifosi hanno eletto il peggiore del pre-campionato