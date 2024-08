Juventus, l’ultima trovata di Koopmeiners irrigidisce l’Atalanta: è muro contro muro

Il centrocampista olandese vuole trasferirsi in bianconero ma quella della Dea è una bottega cara ed è scontro: tutti gli scenari possibili e il rischio plausibile.

Che Koopmeiners voglia la Juve non è un mistero. Ad annunciarlo è stato Gian Piero Gasperini: “Ha già un accordo con la Juventus, si sente stressato e ha deciso di non giocare e di non allenarsi più con noi”, ha spiegato il tecnico dei nerazzurri attraverso le colonne de L’Eco di Bergamo. Perfezionare il trasferimento si sta rivelando, però, più facile a dirsi che a farsi perché quella della Dea è bottega cara e darà. Non si fanno sconti sia sotto il profilo economico sia della gestione dei rapporti: il via libera solo a deterrminate condizioni.

Koopmeiners e la promessa dell’Atalanta

“L’Atalanta ha assunto un atteggiamento molto forte perché si sente ricattata da questa situazione”, ha aggiunto Gasperini chiarendo che non ci sarà un tappeto di rose ad accompagnare l’uscita di Koopmeiners. Il muro contro muro dopo mesi di corteggiamento del club bianconero nei confronti del centrocampista olandese è più alto che mai. Eppure l’Atalanta voleva mantenere la promessa fatta a Koop di cederlo a fine stagione a un offerta adeguata, dopo aver detto “no” al Napoli la scorsa estate. Il paradosso è che grazie alla stagione strepitosa mandata in archivio da Koopmeiners la cifra è lievitata a 60 milioni di euro: troppi per la Juve, che si è fermata a 50. Stando alle valutazioni in casa atalantina, inoltre, l’offerta è arrivata fuori tempo massimo per permettere al club di trovare un valido sostituto.

Koompeiners, certificato medico all’Atalanta: niente Real?

Koopmeiners che ha già un accordo da circa 4 milioni di euro netti a stagione con la Juventus, ha presentato un certificato medico per motivi di salute, a conferma di quanto detto da Gasperini e negli ultimi due giorni non si è allenato. Oggi l’olandese non parteciperà all’ultimo test prima della Supercoppa Europea contro il Real Madrid e non dovrebbe essere convocato. Insomma, un finale che rischia di diventare burrascoso, dopo una lunga e appassionata storia d’amore.

Nico Gonzalez e Galeno le alternative Juve a Koopmeiners

Per i Percassi rischia di non diventare più che questione di soldi, ma di principio. A Bergamo i tifosi non l’hanno presa bene, scagliandosi contro il giocatore e chiedendo di trattenerlo a costo di mandarlo in tribuna. La Juventus non molla la presa e lancia segnali di piena fiducia nel giocatore: nessuna alternativa, solo lui. Un invito velato a non arrendersi per arrivare alla rottura. Se poi Koompeiners dovesse sfumare l’alternativa potrebbe essere investire il budget in un ruolo diverso, andandosi a prendere Nico Gonzalez della Fiorentina e Galeno del Porto. In arrivo bollenti ore di calciomercato dove si giocherà sul filo dei nervi per capire come la lunga telenovela estiva si concluderà: con Koopmeiners alla Juve o avanti da separato in casa all’Atalanta.