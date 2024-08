Juventus, Kalulu l'ultima spiaggia di Giuntoli ma sul difensore del Milan pioggia di critiche dal web

Il ds bianconero, dopo aver perso Calafiori e Tadibo, punta sul terzino rossonero che avrebbe già dato l'ok, c'è l'ostacolo della formula

Avanti un altro. La Juventus ci riprova per un difensore da regalare a Thiago Motta. Dopo il fallimento dell’operazione Calafiori e la beffa su Tadibo, con entrambe le prime scelte che hanno preferito la Premier, Giuntoli ha messo gli occhi su Kalulu, già inviata una proposta ufficiale al Milan.

La formula per Kalulu alla Juve

La Juventus punta ad un prestito oneroso da 3 milioni di euro più 14 di riscatto obbligatorio, ma solo al maturare di determinate condizioni. La società rossonera però ha fatto sapere di essere disposta a parlare della questione solamente in presenza di un’offerta per il trasferimento a titolo definitivo in bianconero per non meno di 20 milioni di euro per una plusvalenza che sarebbe in ogni caso netta. Kalulu infatti, a differenza di Thiaw, non sarebbe tra quelli messi sul mercato dalla dirigenza rossonera.

C’è l’ok di Kalulu per il trasferimento

Gli arrivi di Pavlovic per il settore centrale ed Emerson Royal per la fascia destra però ristretto ulteriormente lo spazio del francese che, condizionato dagli infortuni, nella scorsa stagione ha perso il posto da titolare al fianco di Tomori. Anche per questo avrebbe già dato la propria disponibilità a cambiare aria, lasciando però la decisione alla società senza forzare la mano.

I tifosi della Juve tra scetticismo ed ironia

Fioccano le reazioni dei tifosi della Juve: “Kalulu: ma chi è? Mamma mia non ci posso credere” e poi: “Da Alex Sandro e De Sciglio a Kalulu e Cabal. Come dire dalla padella alla brace” e anche: “Hai bisogno di un centrale spendendo poco? Ma vai a prendere Hummels aggratiss”, oppure: “E poi ci dite che non si può criticare Giuntoli?PASSARE DA CALAFIORI A TODIBO A KALULU È INACCETTABILE!…Giocatore mediocre e peraltro con una serie di infortuni lunghissima” e ancora: “Quindi siamo partiti da Calafiori per poi finire a Kalulu? Non so che dire”

C’è chi scrive: “Vendi Rugani e prendi Kalulu che tra l’altro è marcio, ma io cosa ho fatto di male?” e poi: “Che ci dobbiamo fare di Kalulu ci serve un titolare questo ha saltato 32 gare un anno fa.” e anche: “Fa panchina perfino al Milan che ha già di per sé una difesa groviera con i titolari. Questa è la realtà” oppure: “Non passi da Calafiori a Kalulu. Ci sono esuberi da prendere in prestito in tutti i top club al Mondo. Al Chelsea trovi di tutto. Idem al Psg. O giovani alla Calafiori appena arrivato al Bologna. Perchè hai creato tutta quella squadra di scouting se poi devi prendere Kalulu?”

Anche i milanisti non la prendono bene: “Purtroppo la non integrità fisica di Kalulu post-Osti, lo ha fatto crollare di valore. Potenzialmente, fino ad un paio di stagioni fa, avrebbe potuto arrivare facilmente a 40 mln. Purtroppo ora non ne vale più di 20. Mi dispiacerebbe comunque perderlo, ma c’è da ponderare la cosa e anche : Lasciando da parte Pavlovic che è stato appena preso, è mancino e ha delle caratteristiche che ci servono, in cosa Thiaw e Tomori sono piú bravi e utili di Kalulu? (Gabbia non lo cito perchè ho saputo che in 2 mesi di Villareal è diventato forte)” e infine: “Il problema di questa dirigenza è che se non punta su un giocatore lo svende… non facciamo scherzi… non dico che sia venduto (per carità è un’offerta) ma per come vedo io il calcio e soprattutto con certe società (2 in particolare) il prezzo è minimo 40/50 cash per Kalulu”.