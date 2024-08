Juventus, doppia beffa per Giuntoli: anche Todibo sfuma e scatta l'allarme rosso sul web

Il difensore del Nizza a un passo dalla firma col West Ham mentre l'Atalanta non tratta per Koopmeiners: Thiago Motta ora è preoccupato

La partenza sprint sul mercato aveva un po’ illuso tutti, da Di Gregorio a Thuram jr, da Douglas Luiz a Cabal i bianconeri sembravano scatenati ma poi sono arrivati i due di picche, parallelamente alla difficoltà a piazzare i tantissimi esuberi (Chiesa in testa): l’ultima beffa porta il nome di Todibo, che sembrava a un passo da Madama ma che sta per firmare col West Ham, mentre da Bergamo arrivano brutte notizie su Koopmeiners per il quale l’Atalanta ha deciso di non trattare.

Todibo stanco di aspettare, c’è il West Ham

Da giorni si sente e si legge: fatta per Todibo (che a sua volta era la seconda scelta dopo la beffa-Calafiori). Ma la Juventus ha fatto male i conti: l’intesa col Nizza era pressoché totale, sia sul prestito oneroso (di 5 milioni) sia sulle condizioni dell’obbligo di riscatto (a 30) al raggiungimento di un certo numero di presenze e non più alla qualificazione alla prossima Champions League; mancava solo l’accordo sulla futura rivendita, a fronte di una richiesta dei francesi del 25% ma l’ennesimo rinvio della definizione dell’affare ha innervosito il giocatore. Ne ha approfittato il West Ham pronto a versare 40 milioni di euro cash per acquistare il cartellino del francese a titolo definitivo. Una cifra che rispecchia le richieste del club della Costa Azzurra e a cui la Juventus non è mai arrivata e, probabilmente, mai arriverà.

Giallo sul futuro di Koopmeiners

Intanto resta ancora in alto mare la situazione Koopmeiners. L’intervista di Gasperini che ha spiattellato che il giocatore si è promesso alla Juve non è piaciuta alla società bergamasca che ora punta i piedi. Al momento l’Atalanta non tratta e se proprio sarà costretta a cedere il centrocampista vorrebbe farlo all’estero. Di sicuro non farà sconti sul cartellino e chiede 60 milioni. Il rischio di un’altra beffa per la Juve è reale.

I tifosi si sfogano sui social

Fioccano le reazioni: “Semplicemente uno che rifiuta la Juventus per il West Ham non è da Juventus, aria” e poi: “Calafiori obiettivo principale, SALTATO. Todibo obiettivo secondario, SALTATO. Sancho obiettivo principale, SALTATO. Adeyemi obiettivo secondario, SALTATO. Koopmeiners chisà…Credo che Giuntoli rimedierà, ma le risorse a disposizione sono queste. POCHISSIME” e anche: “Niente é più importante di un difensore centrale in questo momento e ce lo siamo fatti fregare come dei dilettanti. Dopo più di un mese che segui Todibo é da folli non chiudere. E con ciò hai venduto anche mezza difesa. Buona fortuna al mister…”

C’è chi scrive: “Ve lo dico: speriamo che il West Ham si prenda davvero sto Todibo, ci stiamo schivando un fosso da 40 milioni che Giuntoli manco sa la fortuna che sta avendo, avendo già scansato Calafiori a 50 milioni. Ti sta andando pure bene” ma anche: “Ieri a quest’ora Todibo era fatta (con Giuntoli volato a Nizza…), Koopmeiners si era preso a parole con Gasperini, Nico passi avanti importanti con la Fiorentina. Oggi: Todibo diretto in Premier, Koop l’Atalanta non tratta, Nico non si hanno notizie…”, oppure: “M’immagino la faccia di Thiago Motta, se sta scorrendo le news sullo smartphone: Todibo saltato e Koopmeiners tolto dal mercato”.

Il web è un fiume in piena: “Io sono dell’idea che se Todibo ha preferito “gli inglesi” rispetto alla Juventus che vada pure. Se preferisce un club che arriva 12 in campionato, che non partecipa alla Champions, che vada da loro” e anche: “In questo momento è assolutamente crisi per Giuntoli: 10 sono i giorni che mancano dal match contro il Como e la situazione in casa Juventus è paradossale tra giocatori fuori rosa (troppi) e acquisti ritardati (Todibo e Koopmeiners in primis). Situazione davvero complessa” e infine: “perdere un giocatore importante in questo modo è grave …mi sembra che facciamo durare le trattative troppo ,se non ci sono i soldi si cambia obbiettivo in fretta , ora sarà il turno di Kop a saltare , poi mi raccomando regaliamo i giocatori in Italia”