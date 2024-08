Juventus-Koopmeiners, il retroscena: l'olandese ha rifiutato il Liverpool

Come riportato da Nicolò Schira, Arne Slot (che lo allenò all'Az Alkmaar) ha provato a portare l'olandese ad Anfield, ma ha ricevuto un cordiale rifiuto perché Teun vuol soltanto il bianconero

Il terremoto innescato su Bergamo dalle dichiarazioni di Gasperini dovrebbe avere l’inevitabile effetto di accelerare la trattativa tra la Juventus e l’Atalanta per Teun Koopmeiners. Eppure, non tutte le incognite sono state scoperte.

Koopmeiners-Atalanta, è rottura

Perché l’Atalanta sta aspettando una nuova offerta da parte dei bianconeri, che se non dovesse essere ritenuta sufficiente, potrebbe anche mettere fuori rosa l’olandese. Ipotesi difficile ma non impossibile, dal momento che i Percassi faranno muro e si rifiuteranno di cedere il giocatore alle condizioni della Juventus, forti del fatto che il contratto andrà in scadenza nel 2027. Eppure, tenere un giocatore controvoglia, e che non si impegna come dovrebbe e che in definitiva non è concentrato con la testa, è difficile in assoluto, in particolare con quello che vuole Gasperini dai suoi giocatori.

Il certificato medico di Koopmeiners: sindrome da stress

Inoltre, come riportato da tuttojuve.com, Koopmeiners avrebbe presentato un regolare certificato medico per non allenarsi con il club bergamasco. Nessun rifiuto, dunque, di scendere in campo, ma una diagnosi di stress su cui l’Atalanta non può rivalersi in alcun modo. Un assist di tutto rispetto per la Juventus, insomma, che ora dovrà affondare il colpo: quello che trapela, è che lo stesso agente del giocatore, Bart Baving, sia stato colto di sorpresa. Infatti stamattina si è precipitato dall’Olanda a Bergamo per parlare con la famiglia Percassi sul futuro del suo assistito, per poi ovviamente parlare con Giuntoli.

Juve-Koopmeiners, il momento dell’affondo

Juventus e Atalanta dovranno trovare un accordo che soddisfi entrambe le parti: i bianconeri dovrebbero aumentare l’offerta a 50+bonus, allo stesso modo i bergamaschi dovranno venire incontro e cedere qualcosa (non molto) rispetto ai 60 milioni richiesti in origine. Ma siamo alla stretta finale: il passaggio di Teun Koopmeiners alla Juventus dall’Atalanta è alla fase conclusiva, per lui è pronto da tempo un contratto fino al 2029 (4,5 milioni di euro all’anno).

Koopmeiners ha rifiutato il Liverpool

Nella giornata di oggi, il giornalista Nicolò Schira ha fatto trapelare un’altra indiscrezione che farebbe capire il desiderio dell’olandese di approdare in bianconero: secondo Schira, il centrocampista avrebbe ricevuto una telefonata da Arne Slot, allenatore del Liverpool, che lo aveva già allenato all’AZ Alkmaar. Slot gli avrebbe proposto di vestire la maglia dei reds, ma avrebbe ottenuto un cordiale rifiuto: nella mente di Koopmeiners c’è soltanto la Juventus.

