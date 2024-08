Juventus, Danilo ci mette la faccia: su Chiesa, Locatelli e i casi bollenti il capitano esce allo scoperto

Il capitano dei bianconeri senza giri di parole dopo l'amichevole all'Allianz Stadium contro la Next Gen: cosa ha detto

Equilibrato più che aziendalista. Danilo non si è sottratto a un commento sui casi più spinosi in casa Juve al termine dell’amichevole all’Allianz Stadium contro la Next Gen. Il capitano dei bianconeri si è espresso sulla decisione del club di cedere Chiesa e Szczesny, ha chiesto unità di intenti soffermandosi sui fischi destinati dai tifosi a Locatelli.

Danilo dopo Juve-Juve Next Gen

Ai microfoni di Sky, Danilo, che con Weah, Yildiz e Thuram è stato tra i marcatori nel 4-0 alla seconda squadra, ha spiegato: “Il gol più bello della serata non è stato il mio ma l’entusiasmo dei tifosi. L’invasione dei bambini è una tradizione, un momento bellissimo e importante per far capire ai nuovi per capire cos’è la Juventus, cos’è questa famiglia . Siamo contenti di aver fatto ritorno all’Allianz Stadium. Motta ha tanto entusiasmo e voglia. Porta delle idee di calcio interessanti. Ci chiede sempre di andare oltre i nostri limiti fisici e tecnici. Come procede con la difesa a 4? Sono numeri. Lo scorso anno, scivolando all’indietro, alla fine si giocava a 4. Poi, dipende da cosa succede in partita e in base a ciò che è necessario fare in specifici momenti della partita. Anche oggi abbiamo fatto pressione alta a 3 con Khephren Thuram, per esempio. Sono solo numeri, nel calcio di oggi si devono capire movimenti e spazi”.

Danilo sui fischi a Locatelli

Dalle note liete a quelle meno liete. I fischi a Locatelli: “Manuel ha una certa esperienza. Il supporto dei tifosi è importante, per noi è fondamentale che l’ambiente sia compatto come una famiglia in una stagione dove dobbiamo ricreare entusiasmo. Locatelli per noi è prezioso in campo e nello spogliatoio. Rimaniamo uniti fino alla fine”.

Danilo su Chiesa e Szczesny

Il capitano della Juve ha infine parlato della decisione della società e di Thiago Motta di cedere Chiesa e Szczesny. Con l’annuncio ufficiale dell’allenatore brasiliano, dopo il pareggio a Pescara (2-2) nell’amichevole contro il Brest, non ci sono più dubbi. La frattura è stata aperta pubblicamente e se ne può parlare liberamente. Ormai non è più un mistero e neppure un tabù.

Neppure per Danilo: “Mi dispiace per loro, è situazione non facile da gestire per nessuno. Con loro si è creato un rapporto negli anni, ma è giusto che la società prenda decisioni con l’allenatore. Io sono concentrato sulla squadra, su chi è disponibile e sul mettermi in forma il prima possibile, lavoriamo davvero tanto. A Chiesa e Szczesny auguro il meglio per il futuro. Insieme abbiamo vissuto momenti importantissimi”.