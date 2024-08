Lampi di Juve con Vlahovic e Danilo, ma non basta: solo 2-2 con il Brest per Motta

Douglas Luiz illumina la scena, Thuram in affanno, la difesa resta da registrare: bianconeri riacciuffati da Camblan a Pescara

Segnali di crescita. La Juve soffre, va sotto, rimonta e viene riacciuffata dai francesi del Brest in amichevole a Pescara: finisce 2-2. Tutto nel secondo tempo. Gol francese di Camara, pareggio di Vlahovic su rigore, gol del momentaneo 2-1 di Danilo e pari di Camblan. Davanti a una bella cornice di pubblico arriva un pari da cui ripartire.

Juve-Brest, il racconto del match

La Juve ha provato a spingersi subito in attacco. Mbangula, che era stato uno dei pochi a salvarsi in occasione della sconfitta a Norimberga (3-0), è arrivato al tiro dopo un paio di minuti. Il Brest ha risposto provando ad approfittare di un errore in costruzione dal basso di Di Gregorio (palla persa da Fagioli): ampiamente sul fondo il tentativo di Camara. Weah ha cercato di mettersi in proprio per smorzare gli sbadigli dei tifosi: il suo tiro dalla distanza è stato deviato in calcio d’angolo da Coudert. Poi, Vlahovic ha sciupato. Lasciato tutto solo sugli sviluppi di un calcio d’angolo non ha trovato lo specchio della porta e poco dopo ha scaricato un sinistro rabbioso, ma facile preda di Coudert. Troppo poco per rompere l’equilibrio sul quale le squadre sono andate al riposo: 0-0 all’intervallo.

In avvio di ripresa, Thiago Motta si è giocato la carta Yildiz per provare a scuotere i suoi, ancora visibilmente imballati dai carichi di lavoro sostenuti nel corso del precampionato ma allo stesso tempo ancora troppo brutti per essere veri. A stappare la partita ci ha pensato Camara, il migliore in campo tra i suoi punendo un brutto buco centrale della difesa bianconera. Vlahovic si è riscattato dando il là all’azione che ha permesso a Locatelli di guadagnare il rigore che gli ha permesso di cancellare l’errore a Norimberga e pareggiare. L’ingresso di Dogluas Luiz ha fatto cambiare marcia alla Juve e il brasiliano ha firmato l’assist da corner per Danilo: illusorio 2-1 perché Camblan ha pareggiato approfittando di un fuorigioco mal eseguito proprio da Danilo e Thuram. Thiago Motta, che ha deciso di rinunciare a Chiesa, ha avuto la conferma che c’è ancora da lavorare: ma non si aspettava nulla di meno.

Juve, top e flop

Danilo 6,5: Cuore di capitano. Incornata vincente per allontanare gli spauracchi di una Juve ingolfata al punto di non essere pronta per l’avvio di campionato. Macchia la prestazione facendosi scappare Camblan, che fa 2-2.

Cuore di capitano. Incornata vincente per allontanare gli spauracchi di una Juve ingolfata al punto di non essere pronta per l’avvio di campionato. Macchia la prestazione facendosi scappare Camblan, che fa 2-2. Douglas Luiz 6,5: Entra e finalmente la Juve trova ciò che le serve: personalità, voglia di puntare l’uomo e di fare giocate non banali. Pennella un cross al bacio sulla testa di Danilo che fa 2-1.

Entra e finalmente la Juve trova ciò che le serve: personalità, voglia di puntare l’uomo e di fare giocate non banali. Pennella un cross al bacio sulla testa di Danilo che fa 2-1. Vlahovic 6: Fino all’ora di gioco continua la sua estate nera: rigore sbagliato a Norimberga, palla-gol clamorosa sciupata a Pescara. Calcio d’agosto, non ti conosco, ma la Juve ha oggettivamente bisogno di un altro Vlahovic e inizia a rivederlo nel secondo tempo. Si riscatta con il cambio di campo che permette a Locatelli di guadagnare il calcio di rigore che trasforma: momentaneo 1-1.

Fino all’ora di gioco continua la sua estate nera: rigore sbagliato a Norimberga, palla-gol clamorosa sciupata a Pescara. Calcio d’agosto, non ti conosco, ma la Juve ha oggettivamente bisogno di un altro Vlahovic e inizia a rivederlo nel secondo tempo. Si riscatta con il cambio di campo che permette a Locatelli di guadagnare il calcio di rigore che trasforma: momentaneo 1-1. Mbangula 5,5: Inizia bene, poi si eclissa.

Inizia bene, poi si eclissa. Fagioli 5,5: Si accende a intermittenza. Ancora troppo poco per fare la differenza.

Si accende a intermittenza. Ancora troppo poco per fare la differenza. Thuram 5: Non riesce ancora a imporsi. Tanti errori in appoggio. Sbaglia a salire propiziando il pari di Camblan.

Brest, top e flop

Camara 7: Il migliore nel primo tempo, molto bene anche nella ripresa: non lascia scampo a Perin.

Il migliore nel primo tempo, molto bene anche nella ripresa: non lascia scampo a Perin. Coudert 6,5: Trasmette sicurezza tra i pali. Reattivo e attento. Non può nulla su Danilo, lasciato tutto solo in area di rigore.

Trasmette sicurezza tra i pali. Reattivo e attento. Non può nulla su Danilo, lasciato tutto solo in area di rigore. Camblan 6,5: Firma il gol del pari con una spaccata non banale.

Firma il gol del pari con una spaccata non banale. Ajorque 5,5: Si accende a sprazzi.

Si accende a sprazzi. Ndiaye 5: Assente ingiustificato con i compagni di reperto sull’azione che sfocia nel 2-1 Juve.

Assente ingiustificato con i compagni di reperto sull’azione che sfocia nel 2-1 Juve. Martin 5: Maldestro l’intervento con cui fa fallo da rigore su Locatelli.

Juve-Brest, il tabellino

JUVE-BREST 2-2

MARCATORI: 51′ Camara (B), 58′ Vlahovic (J), 72′ Danilo (J), 83′ Camblan (B).

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio (46′ Perin); Savona (62′ Danilo), Gatti (62′ Bremer), Cabal, Cambiaso (84′ Rouhi); Locatelli, Thuram (84′ Adzic); Weah (84′ Sekulov), Fagioli (62′ Douglas Luiz), Mbangula (46′ Yildiz); Vlahovic. All.: Motta.

BREST (4-3-3): Coudert; Lala, Chardonnet, Ndiaye (59′ Le Cardinal), Amavi (77′ Dembélé); Martin (77′ Zogbé), Magnetti (77′ Camblan), Camara; Le Douaron (77′ Mbock), Ajorque (59′ Pereira Lage), Del Castillo. All.: Roy.

ARBITRO: Abisso.