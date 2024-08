Tra Chiesa e la Juventus è finita: fuori rosa tra lo sconcerto del web, gli scenari

L'attaccante azzurro escluso dai convocati per l'amichevole di stasera col Brest, il ds Giuntoli ha 27 giorni per cederlo, costa 20 milioni

Sempre più lontani. Prove di divorzio tra la Juventus e Federico Chiesa. Dopo essere convolato a nozze, l’esterno d’attacco dei bianconeri e della Nazionale ha raggiunto la Continassa ed annusa aria di divorzio. Ad attenderlo c’era Thiago Motta: il nuovo allenatore dei bianconeri, che sembra fortemente orientato a non puntare all’estero e alle giocate dell’ex Fiorentina per dare priorità a giocatori più avvezzi allo sviluppo di un gioco corale. La mancata convocazione per l’amichevole di questa sera a Pescara contro il Brest è l’ennesimo segnale di una frattura che si fa sempre più larga e che sembra essere ormai insanabile. Il mancato rinnovo del contratto sullo sfondo impone a Giuntoli di provare a venderlo per non perderlo a parametro zero. Intanto, Chiesa resta a Torino ad allenarsi insieme a Tiago Djalò: altro giocatore in uscita.

A quanto la Juve vuole vendere Chiesa

La Juve ha fissato il prezzo per lasciar partire Chiesa: non meno di 20 milioni di milioni di euro. Il giocatore punta a liberarsi a parametro zero il prossimo giugno e, al netto dei dubbi sulla sua collocazione nel 3-5-2 di Simone Inzaghi, dopo aver fatto fatica in quello di Allegri, le voci su un interessamento dell’Inter e di Marotta si rincorrono. Monitorano la situazione i club di Premier League: Chelsea, Aston Villa e Tottenham sono alla finestra.

Juve, il possibile sostituto di Chiesa

Le lancette dell’orologio corrono verso la fine di agosto, verso la chiusura della finestra estiva di calciomercato. L’unica chance per andare avanti insieme sarebbe rappresentato da un ritocco verso il basso delle richieste di chiesa per rinnovare: improbabile. La Juve, perciò, si guarda intorno per piazzare l’incastro perfetto: via Chiesa, dentro il suo sostituto. Ma chi? Giuntoli ne ha in mente più di uno: Adeyemi, Galeno, Nico Gonzalez (scambio con McKennie?) e Francisco Conceicao i più gettonati.

Divorzio Chiesa-Juve, le reazioni social

Intanto, i tifosi su X sono scatenati. C’è chi scrive con sarcasmo: “Sono convinto che queste scelte su Chiesa pagheranno. Via la vecchia guardia e via giovani promettenti come Soulé mentre i nuovi sono tutti da scoprire. Se va bene si punta al quarantesimo posto quest’anno”. Chi aggiunge: “Il più forte giocatore italiano trattato come un bidone. Questi avrebbero venduto pure Del Piero dopo l’infortunio al ginocchio. Siamo in mano a gente inadeguata a guidare la Juventus”. Chi prosegue, schierandosi al fianco del club: “Via Rabiot, McKennie, Sczczeny e Chiesa, che hanno contribuito a non più della vittoria della Coppa Italia e al terzo posto anche senza gioco e corto muso. Bisogna voltare pagina”.

C’è chi intravede un finale scontato: “Chiesa va via a zero l’anno prossimo! Vuole uno stipendio possibile solo se lo si prende a zero risparmiando sul cartellino”. Chi attacca Giuntoli: “Disastroso nella gestione di questo caso”. Non manca, infine, chi esprime dubbi su Chiesa stesso: “Se non ritrova la condizione fisica e una squadra decente dalla quale ripartire sarà il più grande abbaglio italiano dai tempi di Balotelli. A quasi 27 anni non ha dimostrato ancora nulla”.