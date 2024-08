Juventus, c’è Marotta dietro i dubbi di Chiesa: pronto nuovo colpo a parametro zero

L'attaccante è apparentemente tranquillo, probabilmente perché ha dietro un altro club. Il dg nerazzurro pronto a fiutare l'ennesimo affare

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Un tempo c’erano i giorni del condor, con Adriano Galliani che andava a pescare i saldi di fine stagione. Da un po’ di anni a questa parte, però, il re degli affari low cost è sicuramente Beppe Marotta, dirigente esperto e lungimirante, che sa come scandagliare il mercato alla ricerca delle cosiddette opportunità. La prossima potrebbe essere Federico Chiesa, calciatore legato alla Juventus da un solo anno di contratto ma chiaramente fuori dal nuovo progetto bianconero. E chissà che nel futuro dell’esterno non possa esserci proprio l’Inter.

Giuntoli preoccupato: Chiesa è un problema

Cristiano Giuntoli sta facendo fatica a sistemare i numerosi esuberi attualmente presenti nella rosa della Juventus. Nel vasto elenco dobbiamo metterci anche Federico Chiesa, vero e proprio caso di mercato. Sull’ex fiorentino non c’è per ora tanta carne al fuoco, qualche timido sondaggio proveniente dall’Inghilterra, qualche voce su qualche improbabile scambio e niente più. Questo impasse preoccupa sensibilmente la Vecchia Signora, smaniosa di liberarsi dell’ingaggio di un giocatore che ha il contratto in scadenza nel 2025.

Il punto di vista del giocatore che attende sereno

Chi invece non si preoccupa più di tanto è proprio il diretto interessato. Chiesa non ha infatti alcuna fretta di conoscere la propria destinazione. Qualche giorno fa il figlio d’arte ha postato su Instagram una foto durante un allenamento con chiara didascalia: “focalizzato sulla Juventus”. Il punto è che il club bianconero ha ormai fatto altre scelte, di rinnovo non se ne parla neppure con trattative bruscamente interrotte già da diversi mesi. Ecco perché c’è la sensazione che dietro il nazionale azzurro ci possa essere qualche altro club.

L’Inter attende pronta a intervenire

Non è difficile individuare quale, per chi conosce un po’ il mercato. Beppe Marotta, criticato pesantemente da Cassano, nei giorni scorsi un messaggino al giocatore lo ha mandato, ufficialmente per fargli gli auguri per il matrimonio ma sotto sotto ci sono dei contatti che in realtà vanno avanti da un po’. Il desiderio dell’Inter è che l’attaccante rimanga ancora in bianconero per un altro anno, per prenderlo poi a parametro zero pagandogli semplicemente l’ingaggio. Una strategia rischiosa ma che può funzionare. Giuntoli proverà ad evitare che ciò accada: ha ancora tempo ma non troppo.