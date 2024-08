Juventus, assalto a Nico Gonzalez: ipotesi scambio con McKennie. Commisso e la Fiorentina di nuovo nel mirino

I bianconeri puntano l'argentino e nell'affare potrebbe essere inserito lo statunitense: Vlahovic verso il rinnovo, resta un mistero il futuro di Chiesa

Si riaccende l’asse di mercato tra Juventus e Fiorentina, due club storicamente protagonisti di trattative che hanno spesso infiammato i tifosi. Questa volta, al centro delle discussioni c’è Nico González, esterno argentino che potrebbe allungare la lista dei giocatori passati dalla Viola alla Vecchia Signora, seguendo le orme di nomi illustri come Roberto Baggio e gli stessi Chiesa e Vlahovic.

La Juventus, intenzionata a rafforzare il reparto offensivo, sta valutando la possibilità di inserire Weston McKennie nell’affare per abbassare le pretese economiche della Fiorentina. Il centrocampista americano, ormai fuori dai piani di Thiago Motta, potrebbe essere la chiave per sbloccare la trattativa e portare González a Torino.

Juventus, spunta l’idea Nico Gonzalez: lo scenario

Sul taccuino di Cristiano Giuntoli è apparso un nuovo nome per completare la batteria degli esterni offensivi della Juventus: Nico González. L’argentino rappresenta un’opzione concreta nel caso in cui la trattativa con il Borussia Dortmund non dovesse andare a buon fine, dato che il club tedesco non sembra disposto a fare sconti per Karim Adeyemi. Anche l’alternativa Galeno, in forza al Porto, appare complicata a causa dell’elevata clausola rescissoria che lo lega al club portoghese.

Nico González, da parte sua, ha aperto alla possibilità di vestire la maglia bianconera, ma la Juventus dovrà vedersela con la concorrenza dell’Atalanta. La Fiorentina, dal canto suo, ha fissato il prezzo del cartellino a 40 milioni di euro, ma i bianconeri stanno valutando l’inserimento di Weston McKennie nella trattativa per abbassare la cifra richiesta dai viola. Il centrocampista americano, infatti, non rientra più nei piani di Thiago Motta e potrebbe essere la chiave per sbloccare l’affare.

Vlahovic: quando ci sarà il rinnovo?

Il futuro di Dusan Vlahovic è a tinte bianconere, come dimostrato anche dalla fascia da capitano indossata nell’amichevole contro il Norimberga. Tuttavia, nonostante il ruolo di leader, il serbo ha mostrato segni di tensione, colpendo il palo su calcio di rigore, un chiaro riflesso della pressione che ha influenzato negativamente la sua ultima stagione.

Vlahovic rimane comunque un elemento centrale nel progetto di Thiago Motta, anche se il rinnovo del contratto non è ancora stato definito. Nelle prossime stagioni, il suo stipendio è destinato a crescere fino a 12 milioni di euro, un aspetto che rappresenta un nodo cruciale per la Juventus. Da parte sua, il numero 9 bianconero ha espresso la volontà di trovare una soluzione che permetta al club di gestire meglio il suo ingaggio.

Chiesa, futuro ancora in bilico: la situazione

Il futuro di Federico Chiesa rimane avvolto nel mistero, separato in casa con la Juventus e il contratto in scadenza nel 2025. Le trattative con Roma e Napoli sono sfumate, probabilmente anche a causa della volontà del giocatore di non rinunciare alla possibilità di giocare in Champions League. Ora, l’attenzione si sposta su possibili contatti con Chelsea e Arsenal, nella speranza che le negoziazioni possano prendere fuoco. In questo contesto di incertezza, si fa strada l’ipotesi di un intervento di Beppe Marotta, pronto a chiudere il colpo e portare Chiesa all’Inter a parametro zero nella prossima stagione.