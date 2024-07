Juventus, Thiago Motta fa fuori Chiesa: l'attaccante rifiuta due maxiofferte, il caso si gonfia

Il colloquio tra l'allenatore bianconero e il calciatore non ha cambiato le carte in tavola: le soluzioni a disposizione del club e il rischio di perderlo a zero

La Chiesa non è più al centro del villaggio. Nessuna novità, il pensiero di Thiago Motta era già limpido nonostante le belle parole in conferenza stampa. Il calciatore non è al centro del progetto tecnico e Giuntoli deve mettersi in moto per piazzarlo, per evitare il pericolo di perderlo il prossimo anno senza guadagnarci nulla.

Chiesa e il colloquio con Thiago Motta

Dopo qualche telefonata a distanza, il rapporto tra Chiesa e Thiago Motta non è sbocciato neanche faccia a faccia. Questo è quanto emerge dal colloquio che il giocatore ha avuto con l’allenatore, stando alle informazioni del Corriere dello Sport. L’attaccante italiano si è allenato da solo alla Continassa nei giorni scorsi e adesso si è aggregato alla squadra, rientrata dal mini ritiro in Germania. Il tecnico bianconero ha confermato la sua idea e non lo vede al centro del progetto nel 4-2-3-1. La società intanto ha già una lista pronta per il sostituto, con Adeyemi in cima alle preferenze. Il club ora dovrà piazzare bene il colpo in uscita e cercare di guadagnare il massimo, visto il contratto in scadenza del giocatore.

Juve-Chiesa, matrimonio finito?

Giuntoli sta lavorando intensamente per rivoluzionare la rosa tra acquisti e cessioni. Dopo Soulé, passato alla Roma, adesso è il momento di capire il futuro di Chiesa. Il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2025 e le possibilità di rinnovo sono quasi nulle. Visto il pensiero di Thiago Motta sulla sua gestione tecnica, la società sta valutando la migliore operazione in uscita, provando ad incassare una cifra vicina ai 30 milioni di euro. Per i club d’Europa è il momento migliore per avanzare la trattativa, visto il prezzo di saldo e la situazione scomoda in cui si trovano i bianconeri. Il figlio d’arte però, a differenza degli altri calciatori in uscita, si sta allenando insieme al gruppo, con la Vecchia Signora che si sta comprendo per un piano B, in caso di permanenza, per cercare di tenere vivo il rapporto con il numero 7.

Chiesa, le possibili destinazioni e i rifiuti

La pista Roma si è raffreddata dopo l’acquisto di Soulé e difficilmente altre italiane possono provare il colpo. Le offerte allora potrebbero arrivare dalla ricca Premier League, con il Tottenham e il Chelsea favorite. La Juventus è al lavoro e manca solo un mese alla fine del mercato. L’attaccante ha ha rifiutato senza nemmeno prenderle in considerazione le offerte di Al Ahli e Besiktas, come riportato da Tuttosport. Intanto i tifosi sui social sono molto arrabbiati: “Se le richieste per lui arrivano da queste squadre forse il suo livello non è quello che crede”. Mentre altri commenti sono molti più duri come “Mandatelo in tribuna”, Dall’altra parte ci sono anche messaggi più distensivi propensi a valutare qualsiasi soluzione. Il pericolo di perderlo a zero la prossima stagione è molto alto. Giuntoli lo sa bene e ha incominciato ad infuocare il telefono.