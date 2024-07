Soulé infiamma Roma e scatena i tifosi della Juve: Giuntoli sotto accusa nonostante la mostruosa plusvalenza

Sbarcato nella serata del 28 luglio a Roma, l'argentino si congeda dal suo passato con un sentito saluto social e scatena la reazione rabbiosa dei tifosi bianconeri, che se la prendono con la società

Matias Soulé è un nuovo attaccante della Roma. L’argentino che l’anno scorso ha ben figurato con il Frosinone è sbarcato nella Capitale nella sera di ieri accolto dall’entusiasmo dei tifosi giallorossi. Sui social, il talento classe 2003 ha già salutato e ringraziato la Juventus con un emozionante messaggio. Un post che ha attirato infiniti in bocca al lupo, ma anche moltissime critiche, che i tifosi della Vecchia Signora hanno riservato alla società e, in particolare, al direttore Cristiano Giuntoli, preso letteralmente di mira.

Il saluto di Soulé alla Juve

“Grazie cara Juventus per tutti questi anni insieme, sono cresciuto come persona e soprattutto come uomo. Grazie a tutti i tifosi e tutte le persone che lavorano nel club che mi hanno sempre trattato bene dal primo giorno. Non vi dimenticherò mai. Muchas gracias”, così, Matias Soulé si congeda dal passato prima di tuffarsi pienamente nel suo presente e futuro a tinte giallorosse della Roma.

Operazione importante

Sbarcato al Treminal 1 di Fiumicino attorno alle 21 di ieri, 28 luglio, e accolto da una folla di circa 400 scatenati tifosi giallorossi, il fantasista argentino è pronto a mettersi a disposizione di Daniele De Rossi. Operazione importante, da qualunque prospettiva la si guardi. Per la Roma dei Friedkin, che investe una cifra complessiva vicina ai 30 milioni di euro tra parte fissa (26) e bonus (2+2). Per il giocatore, che firma un contratto quinquennale da circa 2 milioni di euro netti a stagione.

Plusvalenza da capogiro

E per la Juventus, che mette a bilancio una plusvalenza da capogiro assicurandosi anche il 10% su una eventuale rivendita per un giovanissimo prelevato nel 2019 dal Velez per appena 2,5 milioni di euro. Un incasso che permetterà a Giuntoli di fiondarsi sugli ultimi colpi da regalare a Thiago Motta: Todibo e, soprattutto, Koopmeiners.

La rabbia dei tifosi della Juventus

Tutti contenti, dunque? Beh, non proprio, almeno a leggere i commenti scatenati sotto il messaggio di congedo di Soulé alla Juve. Sono davvero tanti, infatti, i tifosi della Vecchia Signora che colgono l’occasione per palesare la propria delusione e classificare come affrettato e sbagliato l’addio dell’argentino originario della provincia di Buenos Aires.

Scorrendo i messaggi si legge: “Ti vendono per prendere un difensore centrale, spero tu ci faccia 10 gol in due partite, se lo merita Giuntoli e tutti quelli che ti volevano vendere. In bocca al lupo Mati, giocatore vero”, e ancora: “Meritavi una chance, grosso errore venderti così“.

“Ci mancherai Mati.. dimostra a tutti che si son sbagliati vendendoti. Salutaci Paulo”, si legge ancora, e poi: “Esulterò al tuo goal da Ex. Non ti avrei mai venduto. Ora dimostra a tutti la cavolata che ha fatto Giuntoli!“, “Sono una massa di incompetenti“, “Ma non li ringraziare sti pezzenti, non ti hanno mai apprezzato davvero”, “Quanto c’è ne pentiremo già lo so…”. C’è chi ricorda: “Purtroppo la storia Henry non insegna un ca**o lo rimpiangeremo di brutto che peccato”, “Abbiamo sbagliato tutto mostro. sei fortissimo”, conclude un tifoso deluso.