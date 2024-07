Roma, bagno di folla per Soulè: 400 tifosi a Fiumicino

Incontenibile e calorosa accoglienza al suo arrivo

Appena è uscito dalla sala bagagli, Matias Soulè, in tuta nera, sorridente, sorpreso da tale enorme accoglienza, è stato letteralmente “travolto” dall’ incontenibile affetto di oltre 400 tifosi giallorossi, numero cresciuto via via. Scortato dalle forze dell’ordine, dopo essere riuscito a concedere alcuni selfie a dei bambini, a fatica è riuscito a guadagnare l’uscita del Terminal ed a salire sul van che lo attendeva. Il tutto mentre veniva rincorso e circondato, a zig zag, dai tifosi che hanno intonato cori in suo onore. Il van ha atteso alcuni minuti prima di poter riuscire a lasciare alle 22.25 lo scalo romano. Con il giocatore argentino sono arrivati anche l’agente Martin Guastadisegno e la fidanzata Milagros Sosa. (ServizioDi Telenews)