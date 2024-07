Juventus e Roma, Soulè vince il braccio di ferro: il retroscena sulla telefonata decisiva

Il talento argentino sempre più vicino ai giallorossi, si ammorbidisce la linea del club bianconero dopo l'aut aut dei giorni scorsi: ecco cosa è succ

Soulè 1 Juventus 0. La partita tra l’argentino che vuole la Roma e solo la Roma e il club bianconero che vorrebbe monetizzare al massimo la sua cessione e preferirebbe venderlo in Premier è ancora aperta ma l’ex Frosinone ha segnato un punto a suo favore e vede vicino l’obiettivo. Tutti i dettagli e i retroscena di una trattativa-tormentone.

Il messaggio dell’agente di Soulè

Nella serata di ieri la situazione si è ammorbita, come confermato anche dal messaggio via social dell’agente di Suolè, Martin Guastadisegno (“Trankiiii @matiassoulé11”), come informa il Corriere dello sport è stata decisiva anche una lunga telefonata che Daniele De Rossi, nel giorno del proprio compleanno, ha voluto fare al talento che voleva portarsi a casa dopo una lunga rincorsa. L’occasione per ribadirsi quanto fosse importante poter lavorare insieme.

Il feeling con Dybala

La stagione scorsa passata a Frosinone (in prestito dalla Juve), ha creato più di una opportunità perché Soulé vivesse qualche serata libera a Roma con Dybala e Paredes. Come scrive il Corriere dello sport: Asado, risate e anche battute sul futuro. Mati lo svelò a Latina a maggio, in occasione del Premio Maurizio Maestrelli che gli è stato consegnato. «Ogni tanto Paulo e Leandro hanno scherzato con me dicendomi di venire alla Roma», le parole del talento argentino.

L’ultimatum di Giuntoli a Soulè

Quella che sembrava una battuta è a un passo dall’essere realtà nonostante i forti momenti di tensione con la Juve. Il faccia a faccia senza mezzi termini tra Giuntoli e il giocatore a porta chiusa con la minaccia di mandarlo a giocare con la Next Gen se avesse rifiutato la Premier e la risposta ruvida «Se vado via da qui è solo per la Roma» hanno cambiato i termini della situazione ed alla fine è stata la Juve ad abbassare le pretese e a trovare un accordo non più sui 35 milioni richiesti ma a 30, bonus inclusi. La volontà del giocatore è stata poi fondamentale per costringere il dirigente bianconero a riallacciare i contatti con Ghisolfi.

I termini dell’accordo con la Roma

Saranno quindi 26 milioni di parte fissa, un milione in più rispetto a quanto proposto dalla Roma lunedì scorso, poi quattro milioni di bonus divisi tra due facili (quindi le presenze del giocatore) e altri due invece difficili (la qualificazione in Champions e, probabilmente, un determinato risultato in Europa League). La chiusura dell’affare arriverà quindi con soltanto due milioni in più rispetto alla proposta formulata dalla Roma tre giorni fa, con Giuntoli che è riuscito a strappare un 10% sulla futura rivendita del giocatore.

Non è escluso che Soulé possa sbarcare nella capitale già in giornata o domani per mettere in moto tutto il processo che porterà a vederlo in campo a Trigoria con Dybala e De Rossi. Quindi le visite mediche, la firma sul contratto, le interviste di rito, le foto, il tour del centro sportivo.