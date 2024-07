Juventus, tutte le spine di Giuntoli: il caso Chiesa e l’intrigo di mercato Soulè con la Roma

Federico Chiesa ha sostenuto le visite al J Medical ma non è partito in ritiro con la squadra, resta il nodo contratto. Braccio di ferro con la Roma per Soulè

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Cristiano Giuntoli è tra gli uomini più attivi sul fronte mercato. Lo abbiamo raccontato spesso: la Juventus deve cambiare pelle e rompere sempre di più col suo passato più recente. Oltre ai nuovi arrivi e ai possibili rinforzi, c’è però bisogno anzitutto di vendere per sistemare i conti e sfoltire la rosa per consentire a Thiago Motta di lavorare al meglio. In uscita c’è Federico Chiesa, reduce dalle nozze e in attesa di conoscere il proprio destino. Poi Soulé che ha tanto mercato e sogna la Roma.

La Juve ha fretta, Chiesa no

Non possiamo considerarlo un fuori rosa ma il futuro di Federico Chiesa è lontano da Torino. L’ennesimo segnale è arrivato nelle scorse ore, quando l’esterno non ha raggiunto il resto del gruppo in Germania facendo rientro invece nel capoluogo piemontese per cominciare gli allenamenti. Il giocatore, da quello che si dice, non ha fretta anche in virtù di un contratto in scadenza nel giugno 2025 che lo pone in posizione di forza nei confronti della società. La Juve, invece, ha altri piani e vorrebbe accelerare.

Tra i figli d’arte bianconeri ce n’è uno di troppo

Fa sorridere il fatto che la Juve stia cercando Francisco Conceicao, l’ennesimo figlio d’arte. In bianconero ci sono pure Weah, Thuram e lo stesso Chiesa per una collezione da operazione nostalgia. L’ex fiorentino, però, non fa parte dei programmi di Thiago Motta: ha qualche estimatore in giro sia in Italia che all’estero ma nessuno che sia realmente pronto ad un’offerta. La sensazione è che ci siano dei club che legittimamente stiano speculando sulla situazione per farsi avanti tra qualche settimana nel migliore dei casi e strappare un prezzo ancor più vantaggioso.

Soulé e un futuro in bilico con la tentazione capitolina

Diversa è la situazione di Matias Soulé. La verità è che Thiago Motta se lo terrebbe volentieri il talentuoso 21enne argentino ma sostanzialmente è uno dei pochi che ha vero mercato. La Roma ha già un accordo col giocatore ma non arriva alla cifra richiesta dalla Juve (35 milioni), dall’Inghilterra invece potrebbe arrivare l’offerta giusta. In quel caso, poi, starebbe all’ex Frosinone decidere se accettare oppure no. Giuntoli attende, consapevole che questi soldi servono per arrivare ad altri obiettivi considerati primari. Su tutti Todibo e Koopmeiners.