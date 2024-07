Juventus, chi è Adeyemi e dove giocherebbe con Thiago Motta

Giuntoli setaccia il mercato a caccia di esterni d'attacco. Una possibilità porta al tedesco che in bianconero potrebbe ricoprire due ruoli.

Cristiano Giuntoli sfoglia la margherita a caccia di un esterno d’attacco. Sono stati tanti i nomi associati alla Juventus e tra questi quello di Karim Adeyemi è uno di quelli maggiormente attenzionati dal Football Director bianconero. Il 22enne del Borussia Dortmund è effettivamente sul mercato: i gialloneri non lo hanno blindato ma per il suo cartellino chiedono una somma vicina ai 40 milioni di euro. Soldi che la Juve non al momento intenzione di investire, motivo per cui studia una formula alternativa per arrivare al giocatore.

Il blitz tedesco di Giuntoli: una missione ben precisa

La Gazzetta dello Sport lo ha definito un blitz quello effettuato da Cristiano Giuntoli a Monaco di Baviera. L’obiettivo del dirigente della Juventus è quello di parlare con i familiari di Karim Adeyemi per raggiungere un accordo sul trasferimento del calciatore in bianconero. Un corteggiamento che, a quanto pare, è molto apprezzato dal tedesco e dal suo entourage con massima apertura ai dialoghi. Al momento il tedesco è impegnato in tournée col Borussia Dortmund in Asia, per cui ha affidato tutto alle persone a lui più vicine.

Dalle cessioni il gruzzoletto per arrivare al tedesco

Trovare un accordo col giocatore, però, non rappresenta un grande problema per la Juventus. L’ostacolo, semmai, è la valutazione che ne fa il BVB: i gialloneri a parole hanno blindato il proprio tesserato ma in realtà sono molto aperti alla cessione. Purché incassino i 35-40 milioni che chiedono. Cristiano Giuntoli allora deve provare ad incassare il più possibile dalle cessioni. Soulé e Huijsen sono sulla carta quelle più remunerative, Chiesa e McKennie le più spinose. Poi ci sono i vari De Sciglio, Szczesny e Milik da piazzare al meglio possibile.

Chi è Adeyemi, il nuovo Haaland

Il Borussia Dortmund investì la bellezza di 38 milioni di euro per Karim Adeyemi nel 2022. In quella estate i prussiani avevano ceduto Haaland al City e volevano un sostituto che avesse caratteristiche diverse. L’allora 20enne tedesco si presentò con grande entusiasmo: “Sin da bambino sono sempre stato affascinato dal calcio veloce del Borussia e non ho appena sono venuto a conoscenza del loro interesse, non ho avuto il benché minimo dubbio a riguardo. Ho firmato un contratto lungo perché sono convinto che giocheremo un calcio entusiasmante e che ci permetterà di vincere dei trofei nel medio-lungo termine“.

Il ruolo di Adeyemi nella Juve

In due anni col BVB, Karim Adeyemi ha messo a segno 14 reti in 65 presenze. Di titoli non ne sono arrivati, con uno scudetto sfiorato e una Champions persa in finale contro il Real Madrid. Ora per la punta tedesca potrebbe configurarsi la possibilità di una nuova avventura, con la Juve prossima tappa per un ulteriore step di crescita. Con Thiago Motta l’attaccante verrebbe impiegato prevalentemente da esterno sinistro in un ipotetico tridente con Vlahovic in mezzo e Yildiz sul fronte opposto. All’occorrenza, però, potrebbe anche diventare il vice del serbo da punta centrale. Insomma, un acquisto utile in considerazione di una duttilità che, come sappiamo, è per il nuovo allenatore requisito fondamentale.