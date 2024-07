Juventus, Yildiz blindato: no al Chelsea e maglia n°10 pronta. E Bonucci elogia Thiago Motta: “Ci divertiremo”

La Juventus sarebbe intenzionata offrire a Yildiz un rinnovo di contratto e un regalo speciale per allontanare definitivamente il Chelsea. Intanto Bonucci su Thiago Motta: "Grande allenatore"

La nuova Juventus di Thiago Motta sta prendendo forma, con Kenan Yildiz – pupillo del nuovo tecnico – sempre più al centro del progetto, tanto che la Vecchia Signora sarebbe pronta non solo a offrirgli rinnovo competitivo, ma anche una maglia speciale molto speciale per allontanare definitivamente le sirene inglesi del Chelsea, che sarebbe tornato alla carica per il classe 2005. Intanto il grande ex Leonardo Bonucci elogia la scelta della dirigenza bianconera di affidare la panchina e la rinascita all’ex tecnico del Bologna: “Ha le caratteristiche del grande allenatore”.

Chelsea su Yildiz: no secco della Juve

Al centro della Juventus del futuro ci sarà Kenan Yildiz, almeno nelle intenzioni del club bianconero. Il turco è un pupillo del nuovo allenatore Thiago Motta, ma le ottime prestazioni del classe 2005 con la vecchia signora e a Euro 2024 hanno ovviamente attirato su di lui le attenzioni di vari top club europei, su tutti il Chelsea, che lo segue da tempo ed è tornato alla carica, senza alcuna intenzione di mollare il colpo. Cristiano Giuntoli avrebbe al momento ribadito il suo “no” secco ai londinesi, ma per mettersi al riparo serve sicuramente qualcosa di più.

Yldiz, rinnovo e maglia speciale

Per questo motivo la dirigenza bianconera sarebbe pronta a proporre a Yildiz un adeguamento e prolungamento di contratto – che comunque scade nel 2028 – fino al 2029 per convincere il fantasista classe 2005 della sua centralità nella Juventus del futuro. Per rendere ancora più felice il turco, la Vecchia Signora potrebbe offrire a Kenan anche una maglia molto speciale, quella n°10 indossata dal suo idolo di sempre Alessandro Del Piero.

Bonucci: “Thiago Motta mi piace”

Mentre la Juventus del futuro prende forma, un illustre ex bianconero, Leonardo Bonucci, ai microfoni di Sky Sport ha elogiato la scelta di Thiago Motta, chiamato proprio a risollevare la Vecchia Signora dopo le ultime stagioni non pienamente soddisfacenti: “Thiago Motta mi piace molto. Ha una squadra forte, migliorata con i vari nuovi innesti. Ci divertiremo e spero che la Juventus possa tornare a dire la sua per la lotta Scudetto dalla prima all’ultima giornata. Sono convinto che dimostrerà il suo valore. Ha le caratteristiche del grande allenatore”.